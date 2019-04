Le anticipazioni di "Un posto al sole" prevedono diversi colpi di scena per quanto concerne le puntate che andranno in onda su Raitre alle 20:45 dal 6 al 10 maggio. Innanzitutto Filippo e Roberto si recheranno in Messico per capire cos'è realmente accaduto a Tommaso Sartori, mentre Franco continuerà a migliorare grazie agli esercizi di fisioterapia.

La verità sul fratello di Filippo

Gli spoiler degli episodi di "Un Posto al Sole" che verranno trasmessi dal 6 al 10 maggio rivelano che Filippo e il padre apprenderanno la verità su quanto accaduto a Tommaso.

Michele, intanto, inviterà a cena il suo amico Scaglione (il professore bullizzato dai suoi allievi), mentre Cinzia si rivolgerà a Guido perché per l'ennesima volta risulterà in ritardo con il pagamento dell'affitto.

Mimmo cercherà in tutti i modi di rivedere Rossella, ma quest'ultima si rifiuterà di incontrarlo. Questa situazione potrebbe spingere il ragazzo a mettersi nuovamente sulla cattiva strada, seguendo il pessimo esempio dell'amico Maurizio. Al momento, dalle anticipazioni non emergono ulteriori notizie su questa vicenda. Tornando a Tommaso, Roberto sarà pervaso dai sensi di colpa, e per questo motivo cercherà di avvicinarsi a quel figlio che aveva sempre rifiutato.

Angela in pericolo

Le trame delle puntate di "Un Posto al Sole" in onda la prossima settimana si soffermeranno anche su Raffaele, il quale reagirà piuttosto male quando apprenderà della decisione di Diego di trasferirsi in un nuovo appartamento. Una visita inattesa, però, gli farà tornare il buonumore. La dolce Alice sarà sempre più entusiasta della sua vita londinese, ma ciò non piacerà ad Andrea, il quale comincerà ad avere il timore che possano emergere delle conseguenze impreviste. Roberto, nel frattempo, scoprirà un lato del carattere di Tommaso che lo sorprenderà, mentre Filippo deciderà di tornare a casa da Serena e dalla piccola Irene.

Constantin inizierà a seguire Angela senza che lei se ne accorga. L'uomo cercherà anche di aggredirla, ma l'arrivo provvidenziale di Ciro salverà la giovane. Quest'ultimo, al contempo, cercherà di capire se dietro l'aggressione si nasconda Gaetano Prisco. Patrizio rientrerà a Napoli e incontrerà Rossella mentre Andrea, spinto da Marina, accetterà di trascorrere un'intera mattinata in compagnia della figlia a fare shopping.

Diego comunicherà di essere pronto a trasferirsi nella nuova casa, e Vittorio accetterà di rispettare la richiesta di Alex di non avere alcuna fretta.

Nonostante questa promessa, però, il giovane Del Bue continuerà a mettere sotto pressione la ragazza, facendo aumentare le sue insicurezze.