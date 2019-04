"Una vita" tornerà in onda questa sera su Rete 4 al termine di una lunga puntata de "Il Segreto". L'orario d'inizio delle vicende ambientate ad Acacias 38 sarà diverso rispetto alle scorse settimane, e sembra destinato a scatenare le critiche dei telespettatori. Per seguire gli episodi di oggi, infatti, i fan della soap spagnola dovranno sintonizzarsi sul canale Mediaset alle ore 23:30 per un appuntamento che proseguirà fino alle ore 00:15 circa.

Sarà comunque un appuntamento ricco di spunti, soprattutto per quanto riguarda l'ennesimo intrigo ordito da Ursula ai danni di Diego.

Pubblicità

Quest'ultimo verrà informato della gravità delle sue condizioni di salute e ne risulterà inevitabilmente sconvolto. Deciderà tuttavia di non farne parola con Blanca. Le novità riguarderanno anche Arturo che, dopo avere ritrovato Silvia, la supplicherà di perdonarlo.

Trame Una Vita: il triste destino di Diego

Le anticipazioni di "Una Vita" relative alla puntata di questa sera si concentrano sulle sorti dei minatori che sarebbero stati vittime di violenza e ingiustizie da parte di un addetto alla manutenzione.

Sarà compito di Huertas e Diego mediare tra le parti, fatto che porterà i due rappresentanti ad avvicinarsi sempre di più. Flora e Inigo proseguiranno il loro contrabbando alla Deliciosa, mentre Susana tenterà di organizzare una riunione tra gli abitanti del quartiere per fare in modo che le feste clandestine alla pasticceria abbiano fine.

Jaime informerà Diego della gravità delle sue condizioni di salute. Il giovane, appreso di essere in punto di morte, deciderà di tenere il segreto con Blanca, la quale a sua volta noterà un improvviso cambiamento nell'amato. Diego tuttavia si confronterà con Huertas, che gli consiglierà di essere sincero con la fidanzata.

Pubblicità

Puntata di Una Vita di oggi: le vere intenzioni di Silvia

Proseguendo con gli spoiler di "Una Vita" della puntata serale di oggi, 30 aprile, Arturo riuscirà a chiarirsi con Silvia, che a sua volta lo perdonerà per i recenti contrasti. Ma l'improvviso cambiamento della Reyes sarà dettato da altro: si scoprirà che la donna lavora per Carvajala e che intende usare il colonnello solo per ottenere un invito alla festa di Zavala. Infatti Silvia riuscirà a raggiungere il suo obiettivo: dopo essersi presentata ai vicini al fianco di Arturo, avrà l'opportunità di presenziare all'evento organizzato dal generale come accompagnatrice ufficiale del colonnello.

Su pressione di Susana, Felipe e Ramon avvieranno delle indagini sui traffici di Inigo alla Deliciosa, ma i due uomini si faranno presto da parte. Riceveranno, infatti, dei doni preziosi che li convinceranno ad evitare ulteriori approfondimenti sul caso.