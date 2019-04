A Ballando con le Stelle la partecipazione di Suor Cristina come concorrente ha creato sin da subito polemiche, sia nello studio che da casa. I telespettatori, infatti, si dividono in chi vede la sua presenza nel programma come qualcosa di positivo e nuovo e chi pensa che il suo posto sia in convento. Nella trasmissione, il più critico nei suoi confronti è il giudice Ivan Zazzaroni che, pur rispettando la presenza di una suora nel programma, non ha mai condiviso il fatto che non balli in coppia con il suo ballerino professionista, ma in gruppo con altre due ballerine per formare il team Oradei, dunque qualcosa di "diverso", fuori contesto a Ballando.

Le polemiche della scorsa settimana

Venerdì scorso, 19 aprile, era la Settimana Santa e, per motivi ovvi legati alla sua vocazione, Suor Cristina non poteva essere presente in studio, quindi non si è esibita in diretta ma è stato mandato in onda un video già registrato. Il giudice più critico su questa situazione è stato Ivan Zazzaroni che ha definito l'esibizione 'non valutabile', perché la concorrente non era presente ed ha dato quindi 'zero'. Selvaggia Lucarelli ha invece difeso Suor Cristina replicando come in passato altri concorrenti, per motivi legati alla loro professione o per infortuni, abbiano chiesto dei permessi e non si fossero esibiti in studio.

Anche sui social la scelta di Suor Cristina è stata criticata e in molti hanno apprezzato e condiviso il pensiero del giudice Zazzaroni. Inoltre, sempre secondo quest'ultimo, gli altri concorrenti avendo ballato in diretta potevano andare incontro a degli imprevisti: Manuela Arcuri, per esempio, ha rischiato di cadere.

Chiarimento e abbraccio

Ieri, tuttavia, il giudice e la concorrente si sono chiariti, Suor Cristina è ritornata a ballare in diretta, con il suo maestro Stefano Oradei e le ballerine Giulia e Gessica.

Dopo la sua esibizione ha preso la parola Ivan Zazzaroni che ha ribadito il suo punto di vista, ha premesso che non vuole, ovviamente, mancare di rispetto al suo abito e che se si fosse trattato di un atleta impossibilitato a gareggiare per un impegno sportivo non lo avrebbe votato lo stesso, ma ha precisato: "Continuo a non capire il senso delle due ballerine, e ho trovato che sia un po' la solita minestra". Ha concluso dicendo che non sembra "Ballando con le stelle" ma "Suor Cristina e la sua Band".

La concorrente non si è scomposta ed ha risposto citando Pablo Neruda: "Lentamente muore chi è schiavo dell'abitudine" e, inoltre, ha specificato che la trasmissione e Milly Carlucci hanno voluto portare una novità nel programma con la sua partecipazione e che, ovviamente, ci sono dei paletti: lei può ballare di tutto, ma non può avere contatti fisici con il ballerino ed ha concluso dicendo a Zazzaroni di risolvere questo suo dubbio con la produzione in quanto è stata invitata da loro. Infine, avvicinandosi al giudice, lo ha abbracciato, ma quest'ultimo pur ribadendo che non ha nulla di personale contro di lei, continua a non condividere la scelta ed a considerare la religiosa fuori contesto.