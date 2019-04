Tutto è iniziato da una rivelazione di Roger Gart durante una puntata di Pomeriggio 5. L'opinionista parlò di un presunto flirt di Cristian Imparato con un parrucchiere, precisamente il parrucchiere di fiducia di Guendalina Tavassi. La Tavassi, anch'essa presente in studio quel giorno, aggiunse di esserne a conoscenza e rivelò anche dell'altro. Stando a quanto detto da questo parrucchiere, durante la loro conoscenza Cristian Imparato gli avrebbe rivelato di essersi rifatto le labbra. Barbara D'Urso, nel corso di una puntata del Grande Fratello, ha fatto vedere al vincitore di "Io canto" quello che era successo al di fuori.

Pubblicità

Da qui si è scatenato il finimondo. Cristian Imparato ha iniziato ad inveire contro Guendalina dicendo che tutto quello che aveva detto non era vero e per di più ha anche aggiunto di non sapere nemmeno chi fosse e cosa avesse fatto. A difesa del cantante di "Io canto" è scesa la cognata. Anch'essa, ospite di Pomeriggio 5, si è scagliata contro chi afferma che le labbra di Cristian siano rifatte. Il culmine però è stato raggiunto ieri durante la puntata di Domenica Live. Ecco cos'è successo durante la diretta.

Guendalina Tavassi entrerà nella casa del Gf per confrontarsi con Cristian

Ieri pomeriggio, nel corso della diretta di Domenica Live erano ospiti sia Guendalina Tavassi che Roberta, la cognata di Cristian Imparato. Le due non se le sono di certo mandate a dire. Lo scontro è stato davvero molto acceso. Sono volate parole pesanti da parte di entrambe. Ad un certo punto è dovuta intervenire la conduttrice Barbara D'Urso per placare gli animi e riportare la calma in studio. Da casa non si capiva più nulla.

Pubblicità

Era una gara a chi urlava di più. Tutto questo per Cristian Imparato e le sue labbra. Tutti vorrebbero sapere se sono rifatte oppure no. Lui, intanto, ha ammesso che a causa di una malattia è dimagrito molto e ha deciso di riempire gli zigomi facendo un filler. Proprio per questo continuo botta e risposta a distanza, Guendalina Tavassi ha deciso che è giunto il momento di avere un vero confronto faccia a faccia con il cantante. Questa sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, entrerà nella casa.

Come andrà l'atteso confronto? I due riusciranno a chiarirsi o continueranno i battibecchi? Non resta che aspettare questa sera per seguire in diretta la nuova puntata dove sicuramente ne vedremo, come sempre, delle belle tra discussioni e chiarimenti e forse si parlerà anche di qualche piccolo flirt che sta nascendo tra alcuni concorrenti. Tra l'altro, come anticipato da Barbara D'urso sempre a Domenica Live, ci sarà una notizia importante che riguarderà uno dei concorrenti del reality.