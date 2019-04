È stato un sabato notte molto movimentato quello che hanno appena vissuto i concorrenti del Grande Fratello 16: durante una cena a base di buon cibo e qualche bicchiere di vino, alcuni inquilini della Casa hanno catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip con il loro comportamento 'sopra le righe'. Francesca De Andrè, ad esempio, ha baciato di nuovo Erica Piamonte, mentre Martina Nasoni ha cercato di far ingelosire Daniele Dal Moro avvicinandosi a Gaetano Arena. Anche la fidanzatissima Ivana Icardi sta facendo discutere per il rapporto sempre più stretto che sta costruendo con Gianmarco Onestini: ieri sera, infatti, i due hanno prima discusso e poi chiarito scambiandosi caldi abbracci e sguardi languidi.

Pubblicità

Nella Casa del GF scoppia la passione

A circa tre settimane dall'inizio della sedicesima edizione del Grande Fratello, sono tantissimi gli spunti di discussione che i concorrenti hanno offerto agli appassionati di gossip. Oltre ai litigi e le successive riappacificazioni, sono le simpatie che sono nate tra alcuni inquilini della Casa a catturare l'attenzione di gran parte dei telespettatori.

Sabato 27 aprile, complice una festa a tema organizzata dalla produzione, alcuni ragazzi si sono lasciati andare a comportamenti molto espliciti, forse anche grazie all'aiuto di qualche bicchiere di vino.

Francesca De Andrè ed Erica Piamonte, per esempio, si sono rese protagoniste di vari momenti di passione durante la serata: le due, infatti, si sono baciate.

Anche Martina Nasoni non si è risparmiata nelle provocazioni qualche ora fa: con l'intento di far ingelosire Daniele Dal Moro (con il quale ha iniziato un flirt da qualche giorno), la "ragazza con il cuore di latta" ha provocato più volte Gaetano Arena, avvicinandosi pericolosamente a lui in cucina. Il modello, che all'inizio del reality aveva palesato il suo interesse per la marchigiana, ha fatto fatica a respingere le sue attenzioni, ma il suo unico obiettivo era quello di non compromettere l'amicizia con Daniele.

Pubblicità

Ivana e Gianmarco sempre più vicini

Un'altra coppia che si dice stia nascendo nella Casa più spiata d'Italia, è quella formata da Ivana Icardi e Gianmarco Onestini: i due, infatti, da qualche giorno sono diventati inseparabili e le telecamere non hanno potuto non riprendere i tanti sguardi di complicità e i calorosi abbracci che si scambiano durante la giornata.

Ad incuriosire in questa storia, è soprattutto il fatto che l'argentina è fidanzata da un bel po' di anni con un connazionale, un calciatore che ha conosciuto durante l'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato nella sua terra d'origine.

Mentre Barbara D'Urso informa i telespettatori che il compagno della giovane si è tatuato il suo volto sul braccio, lei finisce al centro del gossip per la simpatia che sembra nutrire nei confronti di un concorrente del reality.