La simpatia che sembra essere nata tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini al Grande Fratello 16, non preoccupa affatto il fidanzato di lei. Con un post che ha pubblicato su Instagram dopo aver segnato con la sua squadra, Luis Fabian Galesio ha confermato il sentimento che prova per l'argentina e ha detto di avere molta fiducia in lei e nella donna che è. Il ragazzo non teme gli sguardi languidi e i calorosi abbracci che i due concorrenti si scambiano quotidianamente nella Casa, ma è stata la stessa sorella del calciatore Mauro a manifestare qualche dubbio sulla sua relazione nei giorni scorsi.

Pubblicità

Dedica a Ivana da parte del fidanzato Luis

Che tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini ci sia del feeling, lo si è capito da quando lei ha iniziato a lamentarsi delle mancate attenzioni da parte del compagno d'avventura nei giorni scorsi. Interrogata da Francesca De Andrè sul rapporto che sta costruendo con il fratello di Luca, l'argentina ha fatto sapere che il ragazzo le ricorda molto il fidanzato in alcuni comportamenti, forse per questo gli sta tanto vicino.

A proposito di Luis Fabian Galesio, risale a poche ore fa la dedica che ha deciso di fare alla sua dolce metà su Instagram: nonostante in Italia impazzi il Gossip sui due concorrenti del Grande Fratello 16, il calciatore ha scelto di stupire virtualmente la compagna con parole d'amore e fiducia.

Dopo aver segnato un gol con la sua squadra, il sudamericano ha scritto sul web: "Per tutto ciò che stiamo soffrendo per essere separati.

Per l'amore che abbiamo, per il futuro che vogliamo insieme, perché pensare a te è una grande motivazione".

Il giovane ha deciso di difendere la storia di quasi tre anni con Ivana, aggiungendo: "Possono dire mille cose su di te, ma io so che non è così. Conosco che donna sei e il rispetto che hai per me, lo stesso che io ho per te".

"Presto saremo di nuovo insieme. Ti amo e sono molto orgoglioso di te".

Insomma, Luis non pensa che la sua fidanzata stia mettendo in discussione il loro legame come molti siti di gossip affermano in questi giorni: lui crede nella buona fede della Icardi e nelle promesse che si sono fatti prima che iniziasse il reality.

Pubblicità

Ivana e Gianmarco sempre più vicini nella Casa

Nonostante Luis Fabian Galesio non tema un eventuale ripensamento di Ivana, nelle ultime ore tra lei e Gianmarco c'è stato più di un avvicinamento nella Casa del Grande Fratello.

Dopo aver discusso animatamente per futili motivi con Gennaro, è proprio tra le braccia di Onestini che la Icardi ha cercato conforto: i ragazzi, infatti, si sono abbracci con trasporto più volte, facendo intendere che l'attrazione tra loro non manca.

Anche la De Andrè si è accorta che l'argentina è in difficoltà quando si parla del rapporto con il fratello di Luca: secondo la giovane, Ivana si avvicina sempre di più al compagno d'avventura soprattutto perché le ricorda tanto il suo fidanzato negli atteggiamenti.