Durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello numero 16, Serena Rutelli ha ricevuto una lettera da parte della madre biologica, che non vede da anni, ovvero da quando fu abbandonata insieme alla sorella Monica.

Chiamata in disparte da Barbara D’Urso, che le ha comunicato sia che i suoi genitori adottivi, la seguono e sono orgogliosi di lei, che dell’affetto del pubblico televisivo, Serena ha seguito sul monitor una clip con il suo racconto dell’abbandono, l’adozione da parte di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli e il rapporto con sua sorella Monica.

Con gli occhi umidi per la commozione, Serena ha visto due foto che la ritraevano con sua madre biologica, delle quali una delle due inedita per la ragazza. Barbara D’Urso a questo punto le ha spiegato come è venuta in possesso di questa foto.

Il contatto tramite WhatsApp e la lettera per Serena

Barbara D’Urso ha raccontato che una volontaria, che si occupa della madre biologica di Serena, ha contattato la redazione del programma con un messaggio WhatsApp, raccontando che Maria, questo il nome della genitrice, aveva manifestato la volontà di contattare la figlia.

Dopo le verifiche di rito, il Grande Fratello ha deciso di chiedere a Serena se avesse la voglia di leggere questa lettera, ubicata in una teca di fronte alla ragazza.

Dopo qualche minuto, Serena ha deciso, più per curiosità che per altro di aprire la busta.

'Sono una clochard, vorrei solo rivedervi'

Dopo aver anche comunicato a Serena, che la madre naturale ha avuto altri figli, Barbara D’Urso ha supportato la ragazza nella lettura della lettera.

"Ciao sono la vostra mamma, mi chiamo Maria. Non vi ho abbandonato, ma sono state le circostanze a farmi fare certe scelte. Sono una clochard, e non ho voluto farvi vivere nella miseria", le parole della donna che ha voluto giustificare il suo gesto.

"Vi ho sempre nel mio cuore. Non vi chiedo nulla, vorrei solo rivedervi, se voi lo desiderate". Queste le richieste della donna, che si è fatta aiutare da una volontaria di nome Antonella, per provare a contattare le figlie.

Lapidaria e secca la risposta di Serena che, pur comprendendo i problemi che possa aver avuto la madre, ritiene una cattiveria e una cosa senza senso rincontrarla.

"Per me mia madre è chi mi ha cresciuto. Una madre e un padre ce li ho, mi basta così", le parole della ragazza che lasciata la lettera e rientrata in casa tra gli applausi del pubblico e dei suoi coinquilini.

L’annuncio della lettera a Domenica Live

Era stata la stessa Barbara D’Urso a dare l’annuncio al pubblico di Domenica Live nella puntata del 28 aprile. La conduttrice aveva comunicato che la mamma biologica di Serena Rutelli, aveva contattato la redazione del programma per cercare di mettersi in contatto con la figlia, attualmente nella casa del Grande Fratello.

Dopo la richiesta della donna, erano stati informati i genitori adottivi di Serena, che non avevano manifestato nessun diniego al contatto tra la figlia e la madre biologica.

Secondo Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, si tratta di un percorso di crescita per Serena che avrebbe potuto liberamente scegliere se leggere o meno le parole della madre naturale.

Adottata dall’età di 7 anni insieme alla sorella Monica

Serena Rutelli fu abbandonata dalla madre, insieme alla sorella Monica, successivamente il padre biologico le affidò ad una casa famiglia, dove rimasero ospiti fino all’adozione da parte di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

Proprio in questi giorni Monica Rutelli ha raccontato il primo incontro con la famiglia adottiva, quando aveva solo 4 anni. "Ci portarono al luna park e fu bellissimo. Sentivamo che qualcuno ci amava e ci voleva, non eravamo più sole".