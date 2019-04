Il prossimo venerdì 3 maggio, in prima visione su Sky atlantic alle ore 21:15 verranno trasmessi gli episodi 11 e 12 della quarta stagione di Gomorra, la Serie TV ispirata al romanzo dello scrittore napoletano Roberto Saviano. Le avventure degli amati personaggi della serie tv giungeranno a conclusione con la trasmissione del sesto ed ultimo episodio di questa quarta stagione. Nel corso di questi ultimi due episodi ci sarà una vera e propria lotta sanguinosa per la conquista del potere di Napoli e provincia, tra i capi clan rimasti ancora in vita.

Da un lato, ci sarà Patrizia, la regina di Secondigliano che essendo in dolce attesa ha deciso di affidare tutti gli affari in mano a suo marito, Michelangelo Levante. Però dall'altro lato c'è il ritorno in campo dell'erede dei Savastano, Gennaro Savastano che sembrerebbe essersi pentito per aver messo il suo impero nelle mani di Patrizia e quindi, tornerà ad essere quella persona spietata che era un tempo pur di riconquistare tutto quello che un tempo apparteneva a lui e a tutta la sua famiglia. Infatti, Genny pur di riconquistare il dominio su Secondigliano, adotterà alcuni suoi vecchi metodi che un tempo erano molto efficaci.

Trama e anticipazioni episodio 11 e 12 di Gomorra 4

Siamo giunti ai due episodi finali della quarta stagione e per Micky Levante, figlio del boss Gerlando Levante è arrivato il momento di scegliere con chi schierarsi. Dovrà quindi decidere se rimanere fedele alla moglie oppure mettersi contro la sua compagna per difendere la vita e gli interessi della sua famiglia. Intanto, stando alle ultime anticipazioni, si prevedono momenti davvero drammatici per Patrizia che si è ritrovata al centro di una faida che prevede dinamiche complicate e pericolosissime.

Nel promo ufficiale diffuso da Sky vediamo addirittura la Regina di Secondigliano su una barella. Resta da capire cosa le succederà e soprattutto come si comporterà Gennaro nei suoi confronti, visto e considerato che le aveva messo in mano un impero e lei lo sta quasi per perdere, a vantaggio della famiglia Levante. Inoltre, negli ultimi episodi scopriremo quale ruolo avrà il magistrato che Savastano ha conosciuto alla scuola di suo figlio Pietro e verrà rivelato il volto di "O'maestrale", il boss a cui Genny ha chiesto aiuto per riconquistare il potere.

Pasquale Barra potrebbe avere ispirato il boss O'Maestrale

Sono in molti a sperare che questo boss sia Ciro Di Marzio, invece, i più curiosi hanno trovato delle analogie tra questo boss della serie con Pasquale Barra che fu luogotenente di Raffaele Cutolo. Inoltre, quest'uomo fu soprannominato da tutta la stampa nazionale come il boia delle carceri, per la sua capacità di uccidere detenuti su commissione e per la sua ferocia all'interno delle galere. Infine, sempre stando a quanto riportato dalle cronache, Barra avrebbe ucciso nel carcere di Nuoro, il boss Francis Turatello, azzannandone il cuore e le viscere, dopo averlo fatto ammazzare da una decina di carcerati.

Sicuramente, se gli autori della serie tv decidessero di rimandare l'entrata in scena del nuovo boss alla quinta stagione di Gomorra che è stata già confermata, ci sarà davvero da stare sulle spine per la lunga attesa che dovremo sopportare.