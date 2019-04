Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16, la quale, anche questa volta, è stata a dir poco ricca di colpi di scena. In particolar modo abbiamo visto come ci sia stata una gran bella sorpresa per Kikò Nalli, il quale ha potuto rivedere e riabbracciare la professoressa Ambra, eliminata la scorsa settimana dal reality show di Canale 5. Un incontro decisamente scintillante tra i due, che non si sono lasciati fermare dalla passione tanto da scatenare anche la reazione di Tina Cipollari, ex moglie di Kikò che, in quel momento, stava seguendo la trasmissione da casa.

Il bacio in diretta al Grande Fratello 16 tra Kikò e Ambra

Nel dettaglio abbiamo visto che, in un primo momento, Barbara D'Urso ha chiamato Kikò nel confessionale per parlare della lettera d'affetto che aveva scritto questa settimana per Ambra, ma, al tempo stesso, gli aveva consigliato di dimenticarsi di questa storia e di voltare pagina, dato che la professoressa aveva già una persona che la stava aspettando fuori dalla casa.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui Kikò è uscito dal confessionale e, dopo essere stato freezato, ha visto parte dell'intervista che questa settimana Ambra ha rilasciato a Domenica Live, dove ha ammesso che, da quando ha abbandonato la casa del GF 16, non ha fatto altro che pensare a Kikò, al punto da prendersi un momento di riflessione con la persona con cui si stava frequentando da circa due settimane.

A quel punto Ambra è entrata in casa, a sorpresa, e, dopo aver ribadito a Kikò che in quelle due settimane di permanenza al GF 16 ha provato delle belle sensazioni e delle forti emozioni grazie a lui, ecco che c'è stato un intenso e inatteso bacio.

Il commento di Tina Cipollari dopo il bacio

I due si sono lasciati trasportare dalla passione, incuranti del freeze che era stato dato dalla produzione: una reazione inaspettata ma che tuttavia ha entusiasmato moltissimo il pubblico da casa, in particolar modo i commentatori social che hanno dato il 'via libera' a quella che sembra essere la prima vera coppia ufficiale di questo Grande Fratello condotto dalla D'Urso.

Anche questa settimana, inoltre, non si è fatto attendere il commento di Tina Cipollari, l'ex moglie di Kikò, la quale a quanto pare non si sta perdendo una sola puntata di questo GF 16.

L'opinionista di Uomini e donne, dopo aver visto la scena del bacio in diretta televisiva su Canale 5, ha subito commentato con una stories che ha postato sul suo account ufficiale Instagram (con tanto di tag del Grande Fratello!) dove ha scritto: 'Fosse la volta buona', con tanto di marcia nuziale in sottofondo. Insomma un vero e proprio augurio per il suo ex marito e per la nuova fiamma Ambra.