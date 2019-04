È stata una quarta puntata ricca di avvenimenti salienti quella che i telespettatori del Grande Fratello 16 hanno potuto seguire ieri 29 aprile su Canale 5. Sotto la direzione di Barbara d'Urso, con la collaborazione degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, sono stati chiamati in causa i fatti più importanti della settimana, a partire da alcune dichiarazioni al vetriolo di Daniele Dal Moro nei confronti di Cristian Imparato. Spazio anche ad alcuni ospiti, che hanno avuto la possibilità di scontrarsi con i gieffini: è questo il caso delle attese Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa con il faccia a faccia rispettivamente con Imparato e Francesca De Andrè.

Tra una discussione e l'altra è stato reso noto il nome del quarto eliminato di questa edizione, ovvero Ivana Icardi, sorella dell'attaccante dell'Inter. Anche Alberico Lemme ha dovuto abbandonare la Casa su volere del pubblico.

Resoconto Grande Fratello: Daniele richiamato dalla conduttrice

In settimana i telespettatori del Grande Fratello 16 avevano chiesto l'espulsione di Daniele in seguito a delle affermazioni considerate omofobe nei confronti di Cristian Imparato. Dal Moro aveva definito il proprio co-inquilino "ch...a", parola che non è piaciuta neppure a Barbara d'Urso.

Nella diretta di ieri sera, infatti, la conduttrice ha rimproverato duramente il concorrente, che ha ricevuto anche un richiamo ufficiale (anche se non c'è stata la squalifica). Ivana Icardi ha avuto la possibilità di incontrare il suo fidanzato Luis Fabian Galesio che si è detto contrariato per alcuni suoi atteggiamenti davanti alle telecamere. A non essere andato giù al calciatore è stato l'eccessivo contatto con Gianmarco Onestini, presente a sua volta all'incontro della coppia. Proprio la sorella di Mauro Icardi è stata poi la meno votata dal pubblico, che ha deciso di eliminarla. Per protesta, Cristiano Malgioglio ha abbandonato lo studio per qualche minuto.

Ieri al Grande Fratello: entrano le due 'Guendaline'

Proseguendo con il resoconto della quarta puntata del Grande Fratello 16, Francesca De André ha incontrato nella casa Guendalina Canessa, ex moglie del suo ex fidanzato Daniele Interrante. Le due donne in passato si sono punzecchiate spesso e anche ieri sera non sono mancate accuse e critiche reciproche. Cristian Imparato si è invece ritrovato a discutere con Guendalina Tavassi, dopo che più volte ha litigato con lei nei vari salotti di Barbara d'Urso.

Serena Rutelli ha ricevuto la lettera scritta dalla madre biologica, ma ha rifiutato di incontrarla, precisando: "Adesso mi sembra proprio tardi. Rivederla? Non ho proprio voglia, non ha senso". Cristian invece ha avuto la possibilità di abbracciare il papà mentre Kikò Nalli ha rivisto Ambra, la concorrente eliminata la scorsa settimana: tra di loro c'è stato un bacio appassionato davanti alle telecamere. Era stato salvato martedì scorso, ma ieri 29 aprile, il pubblico ha deciso di eliminare Alberico Lemme, che ha lasciato definitivamente il programma dopo le polemiche per le sue dichiarazioni sulla mancanza di affetto per i figli.

In nomination sono quindi finiti Mila, Daniele, Kikò, Cristian e Serena che apprenderanno il loro destino nella puntata del Grande Fratello 16 di lunedì prossimo.