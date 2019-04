Nelle ultime ore sta riscuotendo molto successo una foto postata su Instagram da Wanda Nara, agente e moglie del famoso calciatore Mauro Icardi. La donna, che nell’ultimo periodo è spesso al centro dell’attenzione, sia per il suo ruolo di manager del marito che per le critiche di Ivana Icardi al Grande Fratello, divide il pubblico da casa scatenando critiche ma anche ammirazione nei suoi confronti. L’ultimo scatto pubblicato da Nara con il marito non è sfuggito ai suoi più attenti fan e a quelli dell’attaccante argentino.

Lo scatto che fa impazzire i social

Reduce da una partita non proprio al top contro la Juventus, Mauro Icardi si consola con la bella moglie Wanda. Il ragazzo ha giocato da titolare nel match contro la Juve, vincendo il ballottaggio con Lautaro Martinez: lo scontro, finito in parità, non ha però visto il calciatore segnare un gol su azione, che non arriva da dicembre.

Wanda Nara ha postato sul suo profilo social Instagram una foto con il marito Icardi, con i che due sembrano essere in ottima sintonia è più complici che mai.

Nello scatto si vede la donna poggiata sul petto di lui, con entrambi a torso nudo. Le voci di una crisi coniugale che hanno aleggiato sulla coppia per alcune settimane sembrano essere acqua ormai passata.

Wanda Nara e le critiche della sorella di Mauro

Tra gli argomenti che recentemente hanno visto al centro delle polemiche Mauro Icardi e Wanda Nara ci sono le accuse mosse nei loro confronti dalla sorella del calciatore, Ivana Icardi, ora tra i concorrenti del Grande Fratello. Negli ultimi mesi la ragazza è stata ospite a Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso, dove la donna ha parlato del rapporto burrascoso con il fratello a causa di Nara, a suo dire.

Ivana è entrata a far parte dei concorrenti del Grande Fratello da alcune settimane ed anche lì si è lasciata andare alle lacrime parlando del fratello e lamentando fatto che da quando quest’ultimo è sposato con Wanda si è allontanato dalla sua famiglia e non aiuta i genitori, tra cui la madre che per mantenersi lavorerebbe in una lavanderia. Queste rivelazioni hanno destato parecchio clamore e critiche nei confronti della procuratrice del calciatore, tanto che quest’ultima ha deciso di rispondere a tutte le accuse al programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

La donna ha confessato che suo marito ha regalato la macchina dei sogni alla sorella e, al contrario di quanto afferma lei, lui ha sempre aiutato economicamente la famiglia. La modella ha lanciato inoltre un’indiscrezione, rivelando che anni fa il calciatore aveva inviato dei soldi alla propria famiglia, soldi che sarebbero stati fatti sparire proprio dalla sorella. Lo scontro tra le due donne sembra comunque non essere terminato.