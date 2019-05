Nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio. Vittorio si ricongiungerà con Marta, mentre Luca chiederà ad Andreina di aiutare Lisa. Infine Nicoletta accuserà le doglie anticipatore al parto.

Luca chiede aiuto ad Andreina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti gli episodi in onda dal 6 al 10 maggio, segnalano che Vittorio (Alessandro Tersigni) intenderà scoprire cosa abbia spinto Lisa a mentire. Proprio quest'ultima convincerà Luca ad aiutarla ad abbandonare Milano prima che Conti la rintracci.

Spinelli, a questo punto, chiederà ad Andreina di trovarle un posto al sicuro, mentre Luciano inviterà Vittorio a pensare a riconquistare Marta. Dall'altro canto, Tina deciderà di non andare al matrimonio di Antonio Amato e Elena se Agnese non accetta la sua relazione con Recalcati.

Il Paradiso delle Signore: Clelia in pericolo

Vittorio dirà al ragionier Cattaneo cos'è successo con Lisa. In seguito, Conti cercherà di mettersi in contatto con Marta a Parigi, sebbene invano. Clelia, invece, avrà sempre più paura del marito mentre Luca confesserà ad Andreina di aver recuperato alcuni documenti che potrebbero aiutarlo contro Umberto.

Nel frattempo, il proprietario del Paradiso deciderà di andare a Parigi a trovare la giovane Guarnieri. Allo stesso tempo, Nora rinuncerà alla canzone scritta per la giovane Amato. Nel frattempo Marta e Vittorio crederanno che dietro le bugie raccontate da Lisa ci sia la mano di Andreina (Alice Torriani). La Guarnieri, a questo punto, deciderà di spiare la Mandelli per carpire i suoi segreti, mentre Luciano manderà in rovina i progetti matrimoniali di Silvia per la Calligaris e Cesare dopo aver prelevato una cospicua somma di denaro dal conto-corrente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Nicoletta ha le contrazioni

Le trame de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Federico riceverà la chiamata per il servizio militare, mentre Vittorio avrà un confronto con Umberto. Qui scoprirà che Andreina ha lasciato Milano con Ludovica. In contemporanea a tutto ciò, Raschetti aiuterà Conti a rintracciare la figlia di Marisa. In questo frangente, l'uomo scoprirà che Marta è tenuta ostaggio da Luca. Nel frattempo, Antonio deciderà di acquistare un romantico dono di nozze per Elena, mentre Gabriella riceverà una missiva anonima che la conquisterà.

Al Paradiso, Nicoletta comincerà ad accusare delle violenti fitte all'addome, durante il suo ultimo giorno di lavoro. Per tale ragione, il Guarnieri Jr chiamerà un' ambulanza che però tarderà ad arrivare. Riccardo, a questo punto, si precipiterà a telefonare ad un'ostetrica di sua conoscenza. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.