Il Segreto, come noto, è una popolarissima soap opera spagnola, trasmessa da anni in Italia da Canale 5. La telenovela che racconta le trame dei protagonisti di Puente Viejo, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena.

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna, relativamente agli episodi che vedremo nei prossimi mesi in Italia, raccontano di un nuovo amore per Elsa. Questo uomo entrerà nella vita di Elsa con un piano ben preciso orchestrato dalla diabolica Antolina. Nonostante questo, Isaac dimostrerà di essere ancora innamorato di Elsa e, proprio per questo, proverà una forte gelosia nei suoi confronti.

Spoiler Il Segreto, Elsa ha un nuovo amore

Come confermato da diverse anticipazioni provenienti dalle puntate in onda in Spagna, la varicella arriverà a Puente Viejo colpendo gli abitanti del paesino ed in particolare Camelia e Marcela. Elsa si prenderà cura degli abitanti aiutata da un nuovo medico, Alvaro Fernandez, arrivato in paese proprio per occuparsi della varicella.

Elsa e Alvaro Fernandez lavoreranno a stretto contatto nel dispensario del paese. Dietro all'apparente amore tra la giovane e il dottore, si nasconderà un piano abilmente messo a punto da Antolina, affinché Elsa possa innamorarsi di un altro uomo, rinunciando per sempre al suo interesse per Isaac.

Il piano di Antolina consiste nel cercare di far sbocciare l'amore tra Elsa e Fernandez con quest'ultimo che, d'accordo con Antolina, dovrà sposare la Laguna e abbandonare per sempre Puente Viejo. Il marito di Antolina, Isaac, mostrerà una certa gelosia verso la Laguna dimostrando un forte interesse per lei.

Il Segreto, piano diabolico di Antolina contro Elsa

Il dottor Fernadez entrerà nel vivo del piano elaborato Antolina regalando alla Laguna un pennello che le farà ricordare sua madre, la quale era una appassionata di pittura.

Tra di loro I rapporti si faranno sempre più intimi. Elsa deciderà di vendere le sue proprietà ubicate fuori da Puente Viejo, ma sarà fermata dallo stesso Fernandez, il quale dichiarerà il suo interesse verso le proprietà.

Alla fine il piano di Antolina raggiungerà il suo apice quando il dottor Fernandez chiederà alla Laguna di sposarlo. La giovane, tuttavia, mostrerà parecchi tentennamenti mostrando, ancora una volta, un fortissimo interesse verso Isaac. Elsa prenderà del tempo per poter prendere una decisione giusta.

Quale decisione prenderà Elsa? Sceglierà di sposare Fernandez come prevede il piano di Antolina oppure no? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni della soap il Segreto. Intanto, come riporta il sito web Gogomagazine.it, l'attrice che interpreta Antolina, Maria Lina, ha ''promesso'' parecchi colpi di scena in merito al suo personaggio.