Anticipazioni de Il Segreto ricche di colpi di scena. Nelle puntate dal 5 all'11 maggio, Antolina tratterà come una schiava Elsa, quest'ultima è stata rinnegata dagli abitanti di Puente Viejo. Infine Fernando farà sorvegliare Maria, mentre Julieta si avvicinerà a Pilar.

Puente Viejo volta le spalle ad Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da domenica 5 a sabato 11 maggio, svelano che Elsa deciderà di lasciare Puente Viejo dopo essere stata incolpata di aver rubato dei soldi alla locanda di Matias e Marcela.

Tutti gli abitanti volteranno le spalle alla Laguna, compreso Isaac. Maria, invece, riceverà una richiesta di riscatto da parte dei sequestratori dei suoi genitori. Raimundo, a questo punto, sospetterà che dietro al rapimento di Alfonso e Emilia, ci sia la mano di Fernando.

Prudencio sorveglia Maria e Raimundo

Julieta cercherà di convincere Pilar a testimoniare contro Eustaquio Molero mentre Elsa troverà riparo in una casa abbandonata. Successivamente Adela confesserà di soffrire di attacchi di panico a Irene e Julieta.

Dall'altro canto, Fè si recherà a trovare l'ex ancella, invitandola a trasferirsi presso la sua abitazione, sebbene invano. Alla Villa, Mesia negherà di essere un complice del rapimento di Emilia e Alfonso, tanto da obbligare Prudencio a spiare le mosse di Maria e Raimundo.

Julieta si avvicina a Pilar

Stando alle trame de Il Segreto, in onda prossima settimana su Canale 5, si evince che Raimundo si rifiuterà di pagare il riscatto dei suoi parenti, mentre Guerrero andrà a trovare Elsa. Intanto ci sarà sempre più confidenza tra Julieta e Pilar, sebbene la prima le nasconda di essere fidanzata con Saul ed amica di Severo. Dopo l'incontro, Isaac chiederà ad Antolina di ospitare la Laguna per aiutarla nelle faccende domestiche.

Antolina maltratta la Laguna

Ulloa accetterà di vendere alcune proprietà della moglie, mentre Mauricio noterà che quest'ultimo trascorre troppo tempo nelle catacombe della Villa, tanto da cominciare a sospettare qualcosa di strano nel suo comportamento. Nel frattempo Elsa accetterà di aiutare Isaac e Antolina. Ma la furba biondina comincerà a sottoporre la Laguna a dei lavoro pesanti, tanto da arrivare a schiavizzarla. Allo stesso tempo, Anacleto scoprirà che Eustaquio è molto pericoloso dopo aver fatto delle indagini personali.

Dall'altro canto, Hipolito sarà molto preoccupato per le sorti di Gracia in quanto la Svizzera è isolata dalle abbandonati nevicate. Infine Pilar scoprirà che Julieta le ha mentito sul suo legame con Saul e Severo. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.