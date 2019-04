Alla metà del mese di aprile ha avuto inizio la prima stagione della fiction 'L'aquila grandi speranze' che sta appassionando i milioni di telespettatori italiani per la capacità di raccontare in maniera eccellente una vicenda drammatica. Tra i protagonisti del prodotto televisivo, spiccano i nomi di attori importanti come Giorgio Marchesi e Valentina Lodovini. Non si può dimenticare anche la presenza di Giorgio Tirabassi che, nel corso della sua carriera lavorativa, ha sempre interpretato ruoli di un certo rilievo.

La Serie TV giunge al suo quarto appuntamento e vanta la regia di Marco Risi, con la casa di produzione Cattleya, che rappresenta una garanzia. Il regista ha sottolineato di essere rimasto fin da subito colpito da questo progetto, in particolare l'idea degli adolescenti che si impegnano in squadra per cambiare il proprio destino. Lo stesso discorso vale per gli adulti, che cercano di far rinascere il loro territorio. Il 7 maggio va in onda sul piccolo schermo una nuova puntata ricca di sorprese, capace di portare dei retroscena inaspettati nella vita dei personaggi principali.

Gli spoiler del quarto appuntamento svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Silvia. Quest'ultima avrà intenzione di desistere dalle proprie intenzioni, proseguendo le ricerche della figlia con l'intento di trovare la ragazza dopo che è passato molto tempo.

Una lite tra due ragazzi finisce per coinvolgere un'altra persona

Silvia riuscirà a fare in modo da riaprire le indagini archiviate in precedenza dalle autorità. Riccardo proseguirà nel suo piano volto a convincere i genitori.

Gianni si renderà conto che il suo progetto è quasi terminato, ma ci saranno degli ostacoli prima di portare a compimento le sue intenzioni. Ciò è dovuto al terreno di una donna anziana di nome Maria Sassi, che non avrà intenzione di cedere di fronte a questa richiesta. Questa persona, però, potrebbe decidere di cambiare idea dopo che subisce continue minacce che mettono in serio pericolo la sua esistenza.

Lo scontro tra Gianni e Riccardo

Simone scaglierà un sasso contro Leo, ma finirà per essere coinvolta in questa vicenda anche Margherita, colpita senza volerlo dall'uomo.

Questo incidente porterà all'incontro tra le due famiglie, al punto che si evidenzieranno le tensioni tra Gianni e Riccardo. I due uomini non riusciranno a dimenticare ciò che è successo in passato tra di loro e tale clima negativo sembrerà prendere il sopravvento. La fiction L'aquila-grandi speranze si compone di sei appuntamenti complessivi e giungerà al termine alla fine del mese di maggio, e precisamente, martedì 21 maggio.