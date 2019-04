Continua il successo della prima stagione della fiction inedita di Rai uno, dal titolo 'Mentre ero via' che sta ottenendo ascolti al di sopra delle aspettative facendosi apprezzare dai milioni di telespettatori italiani. La Serie TV vede come protagonista la famosa attrice Vittoria Puccini, che si è messa a confronto con un ruolo differente da quelli finora interpretati nel corso della sua carriera televisiva. Il prodotto televisivo ha avuto inizio alla fine del mese di marzo e ha subito incuriosito le persone, per la capacità di raccontare una storia piena di ostacoli.

La Puccini sta diventando sempre più una protagonista femminile della fiction di Rai uno, come ha dimostrato perfettamente nella serie intitolata 'Romanzo Famigliare'. Inoltre la fiction vanta la presenza di un altro attore di punta della Rai, corrispondente al nome di Giuseppe Zeno, la cui ultima serie prima di questa è stata 'Scomparsa', in coppia con Vanessa Incontrada. Si sta avvicinando la fine della prima stagione di Mentre ero via, ma non si sta parlando della possibilità di un prosieguo.

Le anticipazioni dell'appuntamento di giovedì 2 maggio svelano che Monica vivrà un momento di inquietudine, nel corso del quale non riuscirà a fare una distinzione tra le persone. La signora Grossi non saprà in che modo agire per sbloccare la situazione e arriverà al punto di non saper fare una valida differenza tra amici e nemici, a causa delle continue menzogne che le sono state raccontate.

Un periodo difficile per Monica

Nel palazzo di famiglia la donna farà i conti con la tensione più assoluta, in quanto non riuscirà a fare mente lucida, ma dovrà fare delle valutazioni serrate.

Monica avrà il compito di capire quale persona stia dalla sua parte, ma non sarà un'impresa facile per la donna fare chiarezza nel suo animo. La Grossi vedrà peggiorare la situazione nel momento in cui vivrà un periodo di distacco da una persona fondamentale per lei, come Stefano. In seguito a questa delusione, la donna si renderà conto che ci sia un'unica certezza nella sua esistenza: si tratta dei figli.

Proseguono le indagini

Monica non avrà intenzione di dare delle delusioni ai ragazzi, al punto che avrà intenzione di rimanere al fianco di Sara e Vittorio Jr che hanno vissuto molti periodi complessi.

La donna non sarà dell'idea di usare come scusa i figli, per mettere da parte la verità in merito a ciò che è successo sulla villa al lago. La Grossi vorrà capire cosa sia realmente successo tra lei e Gianluca, fino a scoprire il segreto nascosto dietro l'azienda farmaceutica. Infine Stefano continuerà imperterrito le proprie indagini, ma una morte improvvisa cambierà i piani dell'uomo.