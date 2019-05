Tutto pronto a Roma per il tradizionale Concertone del Primo Maggio: dalla cornice di Piazza San Giovanni moltissimi artisti si esibiranno a partire dalle ore 15 fino alla mezzanotte. A condurre l'evento Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale.

Il Concertone

Negli ultimi anni è difficile immaginare il Primo maggio senza il tradizionale concerto: l'evento, promosso dai sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil, si tiene ogni anno il giorno della Festa dei Lavoratori. Il cast di quest'anno può vantare una lista di artisti di grande prestigio, in cui non mancano le novità, specie quelle che vengono dall'ultimo Festival di Sanremo, dai Talent Show e anche piacevoli conferme della musica italiana.

Pubblicità

A rendere sicuramente molto interessante il concerto sarà la presenza di Noel Gallagher: l'ex Oasis suonerà dal vivo con il suo gruppo, gli High Flying Birds. Ma ci sarà anche tanto spazio dedicato alla musica italiana, emergente e non: c'è molta musica indie, e non mancheranno alcuni dei nomi più conosciuti in Italia, esponenti del rock italiano, come i Negrita, Orchestraccia, Subsonica, Manuel Agnelli, voce degli Afterhours.

I conduttori Ambra Angiolini e Lodo Guenzi si esibiranno in un duetto ma il titolo della canzone al momento resta segreto: nel corso della serata, tra i momenti clou, ci sarà sicuramente un tributo a Fabrizio De André, a vent'anni dalla sua scomparsa. Come ogni anno, si potrà assistere alla diretta sarà su RaiTre e su Rai Radio 2.

L'elenco degli artisti

Questo l'ordine di apparizione degli artisti:

La Rua

Ylenia Lucina - contest 1M Next

Giulio Wilson- contest 1M Next

Margherita Zanin

Fulminacci

Eman

Lemandorle

Izi

La rappresentante di Lista

Eugenio in via di Gioia

Colapesce e Bianco

Dutch Nazari

Fast Animals and Slow Kids

La Municipal

Pinguini Tattici Nucleari

Coma cose

Canova

Rancore

Ex Otago

Anastasio

Zen Circus

Ghemon

Omar Pedrini

Noel Gallagher

Carl Brave

Manuel Agnelli

Daniele Silvestri

Achille Lauro

Gazzelle Subsonica

Ghali

Motta

Negrita

Orchestraccia

Polemiche sulla scarsa presenza femminile

Per l'organizzatore del concerto Massimo Bonelli, stiamo vivendo una rivoluzione, in cui gli artisti e i cantanti guardano direttamente le persone, senza il bisogno di intermediari: a suo avviso sono cadute le barriere tra il cosiddetto mainstream e la musica indipendente, e l'unica differenza da notare è ormai quella tra belle e brutte canzoni.

Non poche polemiche ci sono state per la scarsa presenza di donne sul palco, visto che sono soltanto in sette in totale tra gli artisti: Bonelli però si è difeso dalle polemiche, sostenendo che il tema femminile esiste nella musica italiana ed ha sostenuto come il concertone sia in realtà molto femminile, considerando anche le donne che lavorano nel dietro le quinte.

Anche se forse la sua risposta non è servita a placere le polemiche.

Nel frattempo è stata organizzato una specie di "contro-concerto", sempre a Roma, all'Angelo Mai, con un cast di 25 cantautrici, organizzato da Angela Baraldi.