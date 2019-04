Tanti colpi di scena ieri sera nel corso della quarta puntata del Grande Fratello 16 condotto da Barbara d'Urso, dove abbiamo visto come sia arrivata una lettera da parte della mamma biologica di Serena Rutelli, la quale ha chiesto di poter rivedere sua figlia. Per chi non lo sapesse, la bella Serena venne abbandonata dai suoi genitori assieme alla sorella e, qualche anno dopo, le due bambine furono adottate da Francesco Rutelli e sua moglie Barbara Palombelli. Ieri sera, però, ecco che Serena si è trovata di fronte ad una missiva del tutto inaspettata, scritta dalla sua mamma biologica: alla fine, però, ha preferito proseguire per la strada.

GF 16, Serena rifiuta di vedere la mamma biologica

Nel dettaglio abbiamo visto che Barbara D'Urso ha messo la ragazza al corrente di quello che era successo in questi giorni fuori dalla casa del Grande Fratello 16.

La donna, che effettivamente è la mamma biologica di Serena, è tornata a farsi sentire e lo ha fatto con questa lettera in cui dice alle sue figlie di non averle abbandonate per sua volontà bensì per sottrarle ad un futuro di povertà, dato che lei oggi è diventata una 'senzatetto'.

La donna, che fa la clochard, ha chiesto a Serena di poterla rivedere e riabbracciare ma la reazione della ragazza all'interno della casa del Grande Fratello 16 non è stata positiva. Serena, nel momento in cui leggeva la lettera della sua vera mamma, non ha saputo trattenere le lacrime, ma al tempo stesso ha preferito non dare questa profonda scossa alla sua vita: così ha ribadito che per lei i suoi veri genitori sono Francesco e Barbara e che non ha alcuna intenzione di rivedere la mamma biologica.

La ragazza, così, ha declinato decisamente l'invito della mamma che chiedeva di poterla rivedere, aggiungendo che lei, in questo momento, non sente la necessità di incontrarla, chiedendosi perché in tutti questi anni non abbia fatto nulla per cercare di recuperare il rapporto, aspettando invece che partecipasse al Grande Fratello.

La confessione di Barbara D'Urso su Barbara Palombelli

La decisione di Serena Rutelli è stata molto apprezzata da Barbara D'Urso: la padrona di casa del reality show, ha rivelato che prima di affrontare questo tema così delicato in diretta durante il serale del GF 16, ha prima informato Barbara Palombelli.

La conduttrice di Forum ha ammesso di non avere alcun tipo di problema da questo punto di vista, ribadendo alla D'Urso che Serena è libera di fare ciò che vuole nella sua vita e quindi se avesse voluto rivedere la mamma biologica, per lei non ci sarebbero stati problemi. Alla fine, però, Serena ha preferito 'chiudere la busta' e andare avanti per la sua strada avendo a fianco i genitori che l'hanno cresciuta.