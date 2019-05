Gli spoiler di Beautiful relativi alle puntate in onda su Canale 5 dal 5 all'11 maggio si concentrano sulla fine del fidanzamento di Steffy e Liam. Nonostante gli iniziali propositi di convolare a nozze in tempi rapidi, la gravidanza di Hope riaccenderà vecchie indecisioni nello Spencer, consapevole di provare dei sentimenti sia per la Logan che per la Forrester. E da qui al disastro il passo sarà breve: l'euforia della sfilata della Hope For The Future, infatti, porterà Liam a compiere un errore imperdonabile che avverrà davanti agli occhi sconvolti della stessa Steffy.

Pubblicità

Per lei questo sarà un durissimo colpo che la porterà ancora una volta dritta tra le braccia di Bill Spencer. Ma in tale caso non sarà il rancore a dettare le scelte della figlia di Ridge, che apparirà una donna fredda e calcolatrice, pronta a sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Beautiful spoiler: Liam e Hope si baciano

Le anticipazioni di Beautiful dal 5 all'11 maggio rendono noto che Bill tenterà di approfittare della gravidanza di Hope per aprire gli occhi a Steffy. Il magnate correrà da quest'ultima e la metterà in guardia sui sentimenti del figlio, mostrandole anche una foto in cui Liam e Hope si abbracciano.

La Forrester deciderà di controllare in prima persona la versione dei fatti dell'ex suocero e si precipiterà alla sfilata della Hope For The Future. Qui sarà testimone del bacio che la Logan scambierà con l'ex marito e durante il quale Liam faticherà a trattenere i propri istinti. Furiosa e disperata, Steffy urlerà tutto il suo rancore contro l'ex fidanzato e lo lascerà di sana pianta. Ancora una volta, presa dalla rabbia, correrà da Bill Spencer per informarlo delle recenti novità. E la risposta alla precedente proposta del magnate non si farà attendere.

Pubblicità

Anticipazioni Beautiful: Steffy scende a patti con Bill

Secondo gli spoiler di Beautiful della prossima settimana, in lacrime Steffy informerà Bill di avere lasciato Liam. Si dirà consapevole di non avere smesso di amarlo ma allo stesso tempo di essere stanca della sua indecisione. Per questo accetterà la proposta di matrimonio fatta in precedenza dall'uomo ma detterà la sua condizione: diventerà la signora Spencer in cambio della quote della Forrester Creations di proprietà di Bill. E mentre la situazione sembrerà complicarsi ulteriormente, Brooke e Ridge discuteranno della situazione sentimentale delle loro figlie, evidenziando un punto di vista opposto.

La sfilata della Hope For The Future darà a Zoe Buckingham l'occasione di mettersi in mostra davanti agli occhi dello stesso Ridge. Poco prima dell'evento, infatti, una modella si infortunerà e sarà la stessa Zoe a presentarsi al suo posto indossando l'abito. Ma se il capo-stilista sarà interessato alla modella improvvisata, poco dopo Thorne, Sally e Wyatt lo metteranno in guardia e lo informeranno degli insulti rivolti a Emma.