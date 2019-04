Le trame del fortunato sceneggiato di origini spagnole “Una vita” continuano ad appassionare. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La1 Tve da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio, rivelano che Ramon Palacios e la nuora Lolita Casado saranno in ansia a causa di Antonito, che dovrà andare in guerra. Ursula Dicenta dopo essere rimasta senza un tetto su cui vivere, in seguito del decesso di Eduardo e Lucia, giurerà di riacquisire il potere che ha perso.

Antonito costretto a prestare servizio militare, Carmen delusa da Ramon

Negli episodi iberici in onda questa settimana Ramon ritornerà ad Acacias 38 in compagnia di Carmen con l’intenzione di dare una possibilità al loro amore.

Antonito, nel momento in cui suo padre sarà sul punto di comunicargli di aver deciso di intraprendere una relazione con la cameriera, riceverà una lettera con pessime notizie. Nel frattempo Cinta e Victoriano verranno arrestati con l’accusa di falsificazione di biglietti. Intanto il marito di Lolita apprenderà di essere costretto a prestare servizio militare ed avrà il timore di andare incontro ad una morte certa. In virtù di ciò Ramon chiederà a Carmen di posticipare l’annuncio della loro storia d’amore.

Quest’ultima ancora una volta penserà che il Palacios senior non vuole rendere pubblico che sono una coppia. Successivamente Ursula cercherà una sistemazione nella pensione con Fabiana che mostrerà pietà per l’ex governante e le offrirà una stanza. La Dicenta per orgoglio rifiuterà l’ospitalità della Aguado. Servante continuerà ad infastidire tutti gli abitanti perché crederà di essere un alchimista importante. Ursula si vedrà costretta a dormire per strada mentre Fabiana chiederà ad Agustina di accogliere la sua ex nemica in soffitta. Dopo essersi appropriata delle chiavi di Jacinto la Dicenta si intrufolerà nella sua vecchia casa abbandonata.

Il marito di Lolita vuole fuggire, il ritorno di Genoveva

Intanto Servante è sempre più ossessionato dal voler entrare nel congresso degli scienziati e per raggiungere il suo scopo deciderà di rubare il taccuino di uno dei sui clienti della locanda con l'aiuto di Jacinto. Bellita insisterà per mandare sua figlia in un collegio in Svizzera. Cinta accetterà che Victoriano sia il suo rappresentante, ma con la condizione di non usare il nome della signora del mistero. Emilio sospetterà che Victoriano stia nascondendo qualcosa di oscuro.

Nel frattempo Rosina si preoccuperà per Genoveva mentre Antonito proporrà alla moglie di trasferirsi in Africa. Ramon troverà un'altra soluzione per impedire al figlio di lasciare la Spagna dato che deciderà di riferire al ministero della guerra che il figlio deve rimanere per prendersi cura di lui. In seguito Carmen riceverà una missiva d’amore dal Palacios senior che le dirà di avere pazienza. Intanto Ursula prometterà a se stessa che tornerà ad essere la potente donna di un tempo. Infine la vedova di Samuel rimetterà piede nel quartiere iberico, ma in compagnia di un uomo chiamato Alfredo Bryce.