Continua a regalare clamorosi colpi di scena lo sceneggiato iberico “Una vita”. scritto dall’autrice Aurora Guerra. Dalla Spagna arrivano degli spoiler non affatto positivi, perché rivelano che dopo la morte di Olga Dicenta e di Adela, i telespettatori italiani dovranno fare a meno di altri personaggi nei futuri episodi. Tra qualche mese, Martin Enraje, Arturo Valverde e Jaime Alday faranno la stessa fine, dato che verranno uccisi, ma in dei momenti diversi. Anche Ramon Palacios e Felipe Alvarez Hermoso si troveranno a fare i conti con dei lutti nelle future puntate italiane.

Trini Crespo passerà a miglior vita dopo essere diventata finalmente mamma per la prima volta. Celia invece morirà dopo aver messo fine all’esistenza della madre della piccola Milagros, soffocandola con un cuscino. La moglie dell’avvocato uscirà di scena in un modo tragico, ovvero precipitando dall’abitazione di Ramon dopo aver tentato di rapire la figlia del neo genitore.

Martin e Arturo assassinati, Samuel arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre

I prossimi mesi saranno caratterizzati da drammatici avvenimenti.

La malvagia Ursula Dicenta, dopo essersi sbarazzata da Cayetana, continuerà a seminare terrore in paese, dato che impiegherà tutti mezzi a sua disposizione per uccidere lo scomodo figliastro Diego Alday. Quest’ultimo, dopo essere tornato tra la braccia della di Blanca, crederà di essere di nuovo malato a causa del fratello Samuel e della matrigna. L’ex governante e il genero inganneranno il primogenito di Jaime per farlo allontanare in modo definitivo dalla cognata. In seguito, precisamente quando Diego rimetterà piede ad Acacias 38 durante la rivolta dei minatori del giacimento d’oro di proprietà di Ramon e Rosina, la Dicenta commissionerà l’omicidio del figliastro.

L’ex istruttrice con la volontà del marito di Blanca, ordinerà al poliziotto Vinas di uccidere Diego durante la sommossa degli operai. A mandare in fumo il piano di Ursula sarà Martin, che dopo aver intuito la trappola ai danni dell’amico Diego tenterà di avvisarlo rimettendoci la vita. Il marito di Casilda verrà assassinato dalla guardia corrotta dalla moglie di Jaime, salvando la vita al cognato di Blanca. Contemporaneamente a questo drammatico evento, la new entry Silvia Reyes si avvicinerà sempre di più al colonnello Arturo Valverde.

Quest’ultimo non riuscirà a vivere senza la sua nuova fiamma, al tal punto che le farà una proposta di matrimonio. Anche questo bellissimo evento avrà un tragico epilogo, dato che proprio il giorno dello scambio dei voti nuziali giungerà in paese un nemico della sposa, chiamato Blasco. Quest’ultimo dopo essersi introdotto abusivamente nell’appartamento degli Alvarez Hermoso darà inizio alla sua vendetta, sbagliando bersaglio, poiché ad avere la peggio sarà il padre di Elvira. Il Valverde Senior morirà dopo aver protetto con il corpo la sua amata, venendo colpito in pieno petto.

Anche Jaime Alday uscirà dal cast, ma in una maniera poco dettagliata. A seguito dell’improvviso decesso del convalescente gioielliere, Samuel verrà arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre. Nonostante numerosi indizi porteranno a pensare che Jaime sia morto per mano del secondogenito, lo stesso e Ursula Dicenta verranno considerati estranei all’intricata vicenda.

La morte di Trini, Celia cade dal balcone del Palacios e perde la vita

Nelle puntate che andranno in onda in Italia soltanto tra un anno probabilimente (per via della differenza di trasmissione nostrana e spagnola), abbandoneranno il cast anche Trini Crespo e Celia Alvarez Hermoso. Come già anticipato, la moglie di Ramon nei capitoli iberici dello scorso gennaio ha dato alla luce la piccola Milagros, dopo aver portato al termine una gravidanza abbastanza difficile. Purtroppo le condizioni di salute di Trini si sono aggravate a seguito del parto, al tal punto da venire colpita da una crisi respiratoria. La consorte di Felipe, ancora molto furiosa per non essere riuscita a diventare mamma, ha lasciato morire la sua migliore amica. Dopo la perdita della Crespo, l’Alvarez Hermoso si è legata ulteriormente alla figlia di Ramon. Quest’ultimo, infastidito dall’atteggiamento morboso di Celia, ha deciso di raggiungere i suoi cari a Parigi, facendole perdere la ragione. Nello specifico la madre adottiva di Tano, dopo aver appreso che il Palacios avrebbe lasciato Acacias 38 insieme alla figlia per farla allontanare da lei, si è introdotta nell’appartamento dello stesso, con l’intento di rapire la bambina. Celia dopo aver minacciato di morte Ramon è caduta accidentalmente dal balcone, perdendo la vita sul colpo. Il padre di Maria Luisa dopo aver trascorso ben dieci anni dietro le sbarre del carcere con l’accusa di omicidio, ha svelato a Felipe che sua moglie Celia si è procurata l’incidente da sola il giorno in cui era intenzionata a portare con sé sua figlia.