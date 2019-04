Le anticipazioni di "Una vita" relative alle puntate in onda in Spagna dal 29 aprile al 3 maggio prevedono numerosi colpi di scena. Cinta verrà arrestata, mentre Antonito riceverà una chiamata alle armi che causerà un bel po' di panico nella famiglia Palacios. Infine Genoveva tornerà ad Acacias 38 dopo la morte di Samuel.

Una Vita: Cinta viene arrestata

Gli spoiler spagnoli di "Una Vita" svelano che Ramon tornerà ad Acacias 38 insieme a Carmen. L'uomo, infatti, deciderà di dare una chance al loro amore, e vorrà comunicare le sue intenzioni ad Antonito.

Quest'ultimo, però, riceverà una lettera contenente una pessima notizia.

Un raid della polizia al Cafetìn porterà all'arresto di Cinta, accusata di essere una falsaria insieme a Victoriano. L'uomo, tuttavia, grazie ai suoi contatti riuscirà a lasciare il carcere e a far riconquistare la libertà anche alla figlia di Bellita e Jose.

Anticipazioni Una Vita: chiamata alle armi per Antonito

Ursula tornerà ad essere una senzatetto dopo essere stata cacciata dai parenti di Eduardo. A casa Palacios, intanto, Antonito apprenderà di doversi arruolare nell'esercito per combattere nella Guerra del Rif. Per questo motivo Ramon rimanderà l'annuncio ai parenti della sua relazione con Carmen.

Fabiana accetterà di ospitare Ursula in soffitta, nonostante qualche titubanza iniziale. Nel frattempo Bellita inizierà a temere che la reputazione dei Dominguez possa essere stata rovinata dall'arresto della figlia. Di conseguenza, Cinta rivelerà a tutti di essere la Signora del Mistero, con Victoriano che le proporrà di diventare il suo manager.

Trame Una Vita: il figlio di Ramon e Lolita meditano la fuga dalla Spagna

Stando alle trame spagnole di "Una Vita" che dovrebbero approdare in Italia tra circa un anno, Ursula si impossesserà della chiave di Jacinto per introdursi nella sua vecchia abitazione.

Intanto i Dominguez scopriranno che il collegio in Svizzera si è rifiutato di accettare Cinta dopo lo scandalo, mentre Rosina sarà molto in ansia per Genoveva.

Antonito proporrà a Lolita di scappare dalla Spagna per sottrarsi al servizio militare, ma Ramon avrà un'altra idea. Questi, infatti, proporrà al figlio di comunicare al Ministero della Guerra che si deve prendere cura del padre malato. Inoltre il vedovo di Trini consegnerà a Carmen una spilla come segno del suo amore.

Il ritorno di Genoveva

Ursula giurerà a se stessa che presto si vendicherà per tutti i torti subiti, ma provocherà un rumore in casa che metterà in allerta Rosina e Casilda, le quali penseranno che sia il caso di entrare nell'appartamento, credendo che lì possa essersi nascosta Genoveva in cerca d'aiuto.

Emilio avviserà Cinta, dicendole che Victoriano è una persona poco raccomandabile. Jose, intanto, deciderà di affidare l'educazione della figlia ad Arantxa. Infine Genoveva, la vedova di Samuel, tornerà ad Acacias 38 in compagnia di Alfredo Bryce.