Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera iberica Una Vita ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate andate in onda lo scorso gennaio in Spagna c’è stato il decesso di Trini Crespo, morta per mano della sua migliore amica Celia Alvarez Hermoso. A seguito dell'uscita di scena della moglie di Ramon Palacios c’è stato un salto temporale di dieci anni che è stato caratterizzato da notevoli cambiamenti. Servante Gallo e Fabiana Aguado, ad esempio, sono diventati i nuovi proprietari del negozio che apparteneva a Susana Seler poiché hanno aperto la locanda Buena Noche.

Gli spoiler degli episodi, che andranno in onda su La 1 Tve questa settimana, rivelano che la madre della defunta Cayetana dimostrerà ancora una volta di avere un grande cuore offrendo ad Ursula Dicenta la possibilità di alloggiare nella sua pensione dopo averla vista dormire per strada. Ramon Palacios, invece, darà una svolta alla sua vita dopo aver sofferto molto per la perdita della sua amata. Il padre di Antonito dichiarerà il suo amore alla sua cameriera Carmen.

Ramon stregato da Carmen, Ursula rifiuta l’aiuto di Fabiana

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere fino al 3 maggio Ramon non riuscirà ad annunciare ai suoi cari di essersi innamorato della domestica Carmen.

In particolare ad impedire al Palacios senior di dare la sorprendente notizia sarà l’arrivo di una lettera indirizzata al primogenito Antonito. Il marito di Lolita verrà a conoscenza di dover intraprendere la carriera militare. Nel frattempo Victoriano grazie ai suoi contatti con la polizia verrà scagionato insieme a Cinta mentre Ursula verrà sfrattata dai parenti del defunto Eduardo. Successivamente Carmen si arrabbierà per l’ennesima volta con Ramon per non aver reso pubblica la loro relazione sentimentale.

La Dicenta si rifiuterà di alloggiare alla pensione su invito di Fabiana. Dopo aver notato che la figlia è di buon umore Bellita inizierà a porsi degli interrogativi.

La proposta di Antonito a Lolita, la Dicenta ripensa al passato

Dopo non aver accettato l’aiuto della Aguado, Ursula si introdurrà nell’appartamento in cui viveva Jacinto. Emilio nutrirà dei sospetti sul conto di Victoriano dopo averlo visto parlare con Cinta. Nel frattempo Liberto non avrà intenzione di aiutare la moglie Rosina a scoprire dove si trova Genoveva.

Intanto Antonito chiederà a Lolita di abbandonare Acacias 38 con lui per evitare di prestare servizio militare. Contestualmente anche Ramon farà il possibile per evitare che il figlio vada in guerra ma non smetterà di pensare a Carmen alla quale regalerà una spilla come segno dell’amore che prova per lei. Ursula ripenserà ai momenti passati, invece Jose farà capire a Bellita che Arantxa educherà Cinta. Successivamente Genoveva, rimasta vedova da pochi giorni, si riaffaccerà nel paese insieme ad un altro uomo.

Infine Fabiana non approverà l’idea di Servante di offrire cibo nella loro pensione per non entrare in competizione con il ristorante di Felicia.