Sei anni dopo l'uscita al Cinema di Alice in Wonderland, nel 2016 arrivò nelle sale il sequel delle avventure di Alice, questa volta impegnata ad aiutare il Cappellaio Matto la cui salute mentale sta peggiorando. Il simpatico e bizzarro personaggio sta male per la mancanza della sua famiglia che crede sia ancora viva. La pellicola 'Alice attraverso lo specchio' andrà in onda stasera, 1°maggio, alle 21:20 su Italia 1 in prima visione tv. Il live action della Disney non è diretto dal regista del film precedente, Tim Burton - qui nelle vesti di produttore -, ma da James Bobin.

Le vicende iniziano con il ritorno di Alice, capitano della nave del padre, sulla terraferma londinese, dove regna ancora l'ottusità e la noia aristocratica. Alice è rimasta la solita sognatrice combattiva, specialmente quando scopre che l'ex fidanzato complotta contro di lei. Con l'aiuto del Brucaliffo e attraverso uno specchio magico, la protagonista torna dai suoi amici del Sottomondo e si avventura in una serie di viaggi spazio-temporali per salvare il Cappellaio Matto.

La trama di Alice attraverso lo specchio, in onda stasera su Italia 1

Alice attraverso lo specchio, stasera su Italia 1, è il sequel di Alice in Wonderland e le vicende sono ambientate tre anni dopo il viaggio della protagonista nel Sottomondo.

Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ha seguito le orme paterne e ha navigato per anni. Tornata a Londra, scopre con disappunto che la madre vuole vendere la nave e il suo ex fidanzato sta amministrando il patrimonio del padre. Un giorno, seguendo una farfalla che riconosce essere il Brucaliffo, passa attraverso uno specchio magico e si ritrova nuovamente nel Sottomondo dove ritrova il Bianconiglio, lo Stregatto e la Regina Bianca. I simpatici personaggi le confidano che il Cappellaio Matto (Johnny Depp) ha perso la sua 'moltezza' e la salute sta peggiorando da quando si è convinto che la sua famiglia sia ancora viva, sopravvissuta all'attacco del Ciciarampa nel 'giorno orristraziante'.

La Regina Bianca suggerisce ad Alice di recarsi dal Tempo in persona per convincerlo a salvare i famigliari del Cappellaio, ma riceve un rifiuto e allora ruba la Cronosfera che le permette di viaggiare nel tempo. Andando indietro nel tempo, incontra amici – e nemici – in vari momenti della loro vita e vive delle avventure fantastiche, ma deve stare attenta a non alterare gli eventi. Alice si ritrova, così, a cercare di rimettere a posto gli avvenimenti del passato per non creare squilibri nell'universo e non può indugiare, perché il Cappellaio sta per morire e deve riportarlo dalla sua famiglia prima che sia troppo tardi.

I temi portanti di Alice attraverso lo specchio

Il film è liberamente ispirato al romanzo 'Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò' di Lewis Carroll e se ne discosta stravolgendo il significato dell'avventura della protagonista. Dall'intenzione di comprendere l'universo mentale attraverso il sogno e l'immaginazione, come lo concepiva Carroll, il viaggio si trasforma in un banale percorso di crescita, dove l'elemento cardine, nel bene e nel male, è sempre la famiglia. La personificazione del Tempo è un nemico perché, inevitabilmente, scorre e lei deve correre per salvare il Cappellaio Matto.

La giovane alla fine si rende conto che è anche un amico e che può imparare qualcosa dagli errori del passato. Il Tempo è certamente tiranno, ma è soprattutto prezioso e Alice capisce che è un dono che non può essere sprecato.