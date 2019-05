La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero molto difficile per Francesca De Andrè. La ragazza è stata messa al corrente del tradimento del suo fidanzato Giorgio e questo ha, naturalmente, generato molto scompiglio nel cuore dell'esuberante opinionista.

Ad ogni modo, tale momento non è stato molto apprezzato da alcune persone molto vicine alla ragazza. Subito dopo la messa in onda di tale spettacolino, Alice De Andrè, sorella della concorrente e di Fabrizia, ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram nel quale ha inveito ferocemente contro il GF. La donna ha accusato gli autori di dare luogo ad un circo degli orrori: "Si tratta di abuso, come in una setta. Mi fate orrore". Le parole di Alice sono state davvero molto pesanti. Ma scopriamo nel dettaglio cosa ha detto la ragazza.

Sorella di Francesca De Andrè furiosa contro il GF

Dopo la messa in onda della parte in cui Francesca De Andrè è stata informata del tradimento di Giorgio, sul web è scoppiato il caos. Sua sorella Alice ha deciso di pubblicare un post su Instagram completamente nero. Al di sotto di tale post appare una descrizione molto lunga e spietata della sorella della De Andrè contro il GF. La ragazza ha detto di essere rimasta sconvolta da quanto andato in onda.

A suo avviso, il Grande Fratello dà luogo a degli abusi veri e propri. All'interno di tale reality show viene a crearsi una dinamica molto particolare secondo cui vengono individuati i personaggi più deboli e sfruttati per incrementare gli ascolti. Questo non è altro che spettacolarizzazione del dolore. Un fenomeno becero e assurdo che dovrebbe essere fermato assolutamente.

Alice De Andrè spera che qualcuno fermi il GF

Alice ci ha tenuto a chiarire di aver provato a non farsi coinvolgere emotivamente da tutte queste dinamiche, ma è stato impossibile.

Vedere sua sorella stare così male è stato èer lei un duro colpo. Ad ogni modo, la sorella della De Andrè ha ribadito di augurarsi che qualcuno si accorga di questo "circo degli orrori" e prenda dei seri provvedimenti contro il GF. La donna non ha avuto paura a dire: "Spero con tutto il cuore che vi fermino al più presto, carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore".

Al di sotto di tale post hanno incominciato a svilupparsi una serie di commenti.

Alcuni di essi volti a sostenere la sorella della De Andrè altri, invece, volti a screditarla. Secondo questa seconda categoria di persone, infatti, Francesca è stata la prima a godere nel vedere gli altri soffrire. Per questo motivo è come se meritasse tutto questo. Coloro i quali si sono schierati a favore della De Andrè, si sono mostrati assolutamente in linea con quanto detto da Alice.