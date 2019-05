Ieri sera si è conclusa la semifinale di Amici 18: i semifinalisti che accedono alla penultima fase del programma sono i ballerini Rafael e Vincenzo, il cantante Alberto, e le due rivali Giordana e Tish. L'eliminazione inattesa della serata è stata quella di Umberto a fine serata, mentre Mameli ha lasciato subito lo studio dopo la gara rimandata da sabato scorso proprio contro il ballerino. La puntata andrà in replica su Mediaset Play.

La gara per accedere alla semifinale

Ad aprire la settima puntata è stata la sfida per l'eliminazione tra Mameli e Umberto, quest'ultimo non in forma smagliante per problemi fisici.

Serale Amici 18: i semifinalisti dell'edizione del 2019.

Il ballerino ha comunque avuto la meglio sul tanto discusso trapper di Amici (molto osteggiato dalla cantante Loredana Bertè, che ha vestito i panni di giudice nelle precedenti serate). Dopo l'eliminazione di Mameli è cominciata la gara vera e propria per la scelta dei semifinalisti. Scontro nel corso della serata tra la maestra Celentano e la Peparini, su una frase della prima su Umberto.

La puntata di Amici 18 andata in onda ieri sera, ha visto il trionfo di Tish su Alberto.

Il cantante Alberto, comunque, è riuscito a qualificarsi alla finale, dopo la sfida con Umberto, contro cui il cantante ha avuto la meglio. A giudicare i cantanti in gara sono stati Emma Marrone, Gerry Scotti e Mara Venier. Mancava all'appello Loredana Bertè, per impegni teatrali a Bologna. Grande ospite della serata Raffaella Carrà.

Nel corso della trasmissione Alberto Urso ha fatto una vera e propria dichiarazione ad Emma Marrone, regalandole pure un mazzo di rose rosse, (che la cantante non ama) ma il gesto di Alberto è stato apprezzato.

Emma ha dichiarato "se ti impegni puoi conquistarmi". Simpatica come di consueto la presenza comica di Pio e Amedeo.

Tornando al riassunto delle gare, il primo ad accedere alla seminale è stato Rafael, dopo varie esibizioni la sua commovente coreografia ha conquistato tutti. Poi è stato il turno di Tish, che ha avuto la meglio su Alberto, in una seconda tranche di sfide conquistando la preziosa maglia color argento. Giordana si è conquistata la terza maglia della semifinale, Zerbi è stato per così dire "zittito" dalla Marrone che ha preso le difese della cantante. Gli ultimi due qualificati sono stati Vincenzo ed Alberto, con cui ha perso la sfida il ballerino Umberto.

Replica su Mediaset Play e su Witty tv

La puntata di ieri potrà essere seguita in replica su Mediaset Play, o anche su Witty tv. Per farlo però è necessario accedere con le credenziali ottenute registrandosi, e ciò è semplice e gratuito. Una volta compilato il form di registrazione, basta semplicemente cliccare sul link ricevuto nella mail inserita nel corso della compilazione. Il sito Mediaset Play può essere anche scaricato tramite app sun Tablet, PC o smartphone.