Dopo aver flirtato in diretta con Emma Marrone sabato scorso, Alberto Urso ha confermato la sua intenzione di continuare a corteggiare la cantante anche dopo la fine di Amici. Nel corso del daytime che è stato mandato in onda oggi su Real Time, il tenore ha ammesso di provare un forte interesse per la pugliese, di essersi scambiato qualche occhiata con lei in studio e di volerla frequentare anche lontano dalle telecamere.

Alberto non molla: vuole vedere Emma anche dopo Amici

Dopo aver vinto il ballottaggio con Umberto Gaudino, approdando direttamente nella semifinale di Amici 18, Alberto Urso è rientrato in casetta con i compagni Tish e Vincenzo. Tra i tanti argomenti inerenti alla settima puntata che i ragazzi hanno affrontato, a catturare l'attenzione della maggior parte dei telespettatori è stato quello riguardante l'interesse che il tenore ha confessato nei confronti di Emma Marrone.

Amici 18, Alberto insiste con Emma Marrone: 'Andremo a mangiare la pasta che le piace tanto'

Durante la diretta dell'11 maggio, Maria De Filippi ha mostrato a tutto il pubblico un video nel quale il siciliano palesava il debole che ha per la cantante da sempre: al maestro Perris, infatti, il giovane ha raccontato di trovare bellissima la "Brown" e di avere la seria intenzione di corteggiarla come un uomo d'altri tempi.

Nonostante la salentina abbia gentilmente rifiutato il mazzo di rose rosse che Alberto stava per regalarle su suggerimento della conduttrice (il "no" è dovuto ad una sfortuna che le porterebbero questo genere di fiori), i fan hanno iniziato a fantasticare su questa "coppia" quando l'ex coach ha detto: "Dicono che sono impegnativa però, se magari ti impegni, potresti farcela".

Anche Urso si è detto molto colpito sia dalla bellezza di Emma che dalla sua dolcezza, tant'è che nel daytime di oggi ha raccontato: "È stata molto carina, c'è stato pure uno scambio di sguardi. Vedremo".

Il tenore, però, sembra avere le idee molto chiare su cosa fare una volta uscito dal programma per provare a conquistare il cuore della Marrone: "Andremo a mangiare un piatto di pasta coi ricci di mare, che so che le piace tanto".

Tish ha commentato questo Gossip dicendo che la pugliese era palesemente in imbarazzo e balbettava quando la De Filippi le chiedeva qualcosa su Alberto, quindi secondo lei il compagno avrebbe delle chance di riuscire nell'impresa di farla innamorare.

Mameli torna in casetta: sorpresa per la semifinale o scherzo?

Nell'attesa di scoprire se ci saranno nuovi incontri tra Alberto ed Emma nelle prossime puntate di Amici, riportiamo un'altra interessante novità sul talent di Canale 5. È bastato un breve video che è stato pubblicato dai profili social della trasmissione, a scatenare i gossip sul presunto ritorno in gara di uno dei concorrenti eliminati sabato scorso.

Mameli, infatti, è stato ripreso mentre entrava nella casetta dei Bianchi con addosso una tuta rossa sulla quale campeggia la scritta "Britti".

Gli utenti del web che hanno visto il filmato in questione, pensano che: o Alex Britti ha deciso di proporre il reintegro del cantautore sulla scia di quello che ha fatto Loredana Bertè con Valentina due settimane fa, oppure il siciliano ha voluto ricambiare lo scherzo che Giordana e Rafael gli hanno fatto alcuni giorni fa.