Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 in onda ogni sabato alle 21:10, è giunto alla sua ottava puntata, nonché alla semifinale del programma iniziato sabato 30 marzo, che terminerà il 25 maggio, dopo quasi due mesi dall'inizio del serale.

Nel corso delle scorse puntate sono stati eliminati dalla trasmissione sette alunni: il ballerino della squadra blu Mowgly, la cantante della squadra bianca Ludovica, il cantante della squadra blu Jefeo, la sua controparte della squadra bianca Alvis, la ballerina della squadra blu Valentina, il cantante dei bianchi Mameli e, in ultima battuta, il ballerino dei bianchi Umberto.

In questa nuova puntata non sono presenti i direttori artistici, che avevano salutato già alla fine della sesta puntata, ma torna a fare la giudice Loredana Bertè, che la scorsa settimana era stata costretta a rinunciare ad Amici per impegni lavorativi. Insieme a lei per questa semifinale sono presenti anche dei giudici d'eccezione: Sabrina Ferilli, Antonella Clerici, J-Ax e Romina Power.

Amici 18, Tish eliminata in semifinale

Primo girone: Rafael è in finale

Il primo girone della semifinale di Amici 18 è giudicato dalla speciale giuria, presentata da Maria De Filippi a inizio programma, e comincia con l'esibizione di Giordana, in base alle preferenze dei telespettatori che avevano votato nella pagina Instagram della trasmissione.

Subito dopo Giordana, che ha cantato "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli, si esibisce Tish con "Mercy" di Duffy, guadagnando la prima posizione in classifica.

Nella terza performance Vincenzo balla sulle note di "Piccola anima" di Ermal Meta, seguito da Alberto, che canta "Hello" di Adele e scavalca Tish, portandosi al primo posto.

L'ultimo a esibirsi è Rafael con "Goodbye" di Feder che, grazie alla sua magnifica danza, riesce a superare Alberto e vincere il girone guadagnandosi l'accesso diretto alla finale.

Secondo girone: Giordana è in finale

La trasmissione prosegue con il secondo girone, che viene preceduto dall'esibizione dell'ospite speciale Renato Zero, che canta insieme a tutti gli alunni la sua "Madame".

La prima concorrente a salire sul palco per la seconda manche è nuovamente Giordana, che canta "Se io fossi un angelo" di Lucio Dalla, seguita di nuovo da Tish, che esegue "Young & Beautiful" di Lana Del Rey.

In seguito Vincenzo balla sulle note di "L'eternità" di Fabrizio Moro, mentre Alberto si esibisce con "La voce nel silenzio" di Massimo Ranieri.

A fine gara Giordana e Alberto sono a pari merito perciò, per poter decidere chi dei due cantanti potrà accedere direttamente alla finale, viene indetta una sfida che vede Giordana presentare il suo inedito "Chiedo di non chiedere", mentre Alberto canta l'inedito "Indispensabile".

L'alunno ad aggiudicarsi la seconda maglia per la finale è Giordana.

Terzo girone: Alberto è in finale

A decidere chi otterrà l'ultimo accesso diretto alla finale di Amici di Maria saranno Luciano Cannito e il maestro Beppe Vessicchio, che dovranno scegliere quale concorrente otterrà la maglia tra i primi due classificati, votati precedentemente dai telespettatori.

La prima a esibirsi è Tish con "Black horse and the cherry tree" di KT Tunstall seguita da Vincenzo, che danza sulle note di "Canzone popolare" di Ivano Fossati.

L'ultimo alunno a cantare è Alberto, che allo stop al televoto è primo in classifica insieme a Vincenzo, spetta quindi ai giudici decidere chi dei due accederà direttamente alla finale.

Dopo l'ultima esibizione del cantante con l'inedito "Accanto a te" e del ballerino con "The 5th" di David Garrett. la decisione viene presa: Alberto è il terzo finalista.

Sfida finale

Gli sfidanti per la finale, Tish e Vincenzo, dovranno confrontarsi e, per farlo, scelgono un compagno di squadra che li supporti nel corso della gara. Tish si affida a Rafael mentre Vincenzo verrà aiutato da Alberto.

Nel primo scontro si esibiscono Rafael per Tish con "Losing my religion" dei Rem, nella versione di Dan Mangan, e Alberto per Vincenzo con la canzone "Romanza" di Andrea Boccelli.

In seguito salgono sul palco Tish, che interpreta "Cara Italia" di Ghali, e Vincenzo, a cui viene richiesta un'interpretazione basata su una trama datagli da Maria De Filippi e ballata sulle note di "Cercavo amore" di Emma e "La compagnia" di Vasco Rossi.

In seguito è di nuovo il turno di Alberto, che canta "Con te partirò" di Andrea Boccelli, seguito da Rafael, che balla "I knew I loved you" di Céline Dion.

La gara prosegue con l'esibizione di Tish con "Bird set free" di Sia e "These boots are made for walkin'" di Nancy Sinatra e di Vincenzo con "Vivere la vita" di Alessandro Mannarino e una variazione di danza classica.

Il quarto alunno a ottenere la maglia della finale è Vincenzo, Tish è eliminata.