Lo scorso sabato 25 maggio su Canale 5 è andata in onda la finale di Amici. Il talent condotto da Maria De Filippi è arrivato alle diciottesima edizione. Come ogni anno al termine ci sono sempre dei fan felici per la vittoria del loro beniamino e degli scontenti.

Pubblicità

Pubblicità

In questo caso ad essere delusi sono i fan di Vincenzo Di Primo. Stando al giudizio di alcuni il ballerino avrebbe ricevuto molto meno di quanto meritasse.

I fan di Vincenzo accusano la conduttrice di favoritismi

Il ballerino siciliano durante la finale del talent si è posizionato sul quarto gradino del podio. Il suo avversario invece, non solo ha vinto il circuito ballo, ma ha anche incassato 30 mila euro più il Premio Tim. In queste ore sul web è scoppiata una vera e propria polemica.

Amici18: Maria De Filippi accusata dai fan di Vincenzo per aver favorito Rafael.

Alcuni telespettatori del programma e fan di Vincenzo sono arrivati per fino ad accusare la conduttrice. L'accusa nei confronti della De Filippi, sarebbe quella di aver avuto un trattamento diverso nei confronti dei due ballerini.

Centinaia di persone si sono ribellate all'eliminazione di Vincenzo Di Primo, ma soprattutto per il fatto che il ballerino non abbia ricevuto nessun premio dalla produzione. Sulla pagina ufficiale del talent sono apparsi numerosi commenti negativi: "La coppa è di Vincenzo, perché è lui il vero vincitore", "A Vincenzo non è stato dato neanche il tempo di prendersi gli applausi del pubblico in studio e dei professori, assurdo".

Pubblicità

Infine, alcuni telespettatori hanno lamentato il metodo di voto. Per decretare il vincitore tra Rafael e Vincenzo il televoto è stato unito ai punto assegnati dai professori della scuola.

L'edizione 2019 è stata vinta da Alberto Urso che ha incassato 150 mila euro, mentre Giordana Angi ha ricevuto solamente il premio della critica. Va detto che una leggera vena polemica al termine del talent avviene ogni anno.

Barbara D'Urso grande assente

In occasione della finale di Amici18, sono state invitate in studio 5 madrine d'eccezione.

Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Loredana Berté, Silvia Toffanin e Ilary Blasi per tutta la diretta hanno ricoperto il ruolo di giudici speciali. Molti telespettatori si sono domandati come mai tra i volti noti di Mediaset, fosse assente proprio Barbara D'Urso. In realtà era prevista la presenza della conduttrice, ma a causa dei vari impegni di lavoro ha dovuto rinunciare. Domenica infatti, era pronta una nuova puntata scoppiettante di Domenica Live.

Pubblicità

Lunedì invece, incombeva l'ottava puntata del Grande Fratello. Nonostante la grande assenza di una delle conduttrici più amate di Cologno Monzese, i telespettatori sono stati deliziati di un simpatico siparietto della coppia Blasi-Totti. L'ex capitano giallorosso si è divertito a mandare dei messaggini alla sua consorte, mentre la riprendeva per il suo comportamento.