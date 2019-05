Tra le storie d'amore più appassionanti che abbiamo visto nascere all'interno dello studio di Uomini e donne, vi è sicuramente quella che vede protagonisti Andrea Damante e Giulia De Lellis. Una storia che ha fatto sognare i tantissimi fan che seguono il dating show pomeridiano di Maria De Filippi, anche se a distanza di due anni dal loro fidanzamento, i 'Damellis', scelsero di dirsi addio, lasciando a bocca aperta tutti i loro sostenitori. In queste ultime settimane, però, è arrivato il colpo di scena che nessuno mai si sarebbe aspettato: il ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia, testimoniato da una serie di scatti apparsi sulla rivista 'Chi'.

La verità di Andrea Damante sul discusso ritorno di fiamma con Giulia De Lellis

Fotografie che hanno fatto subito sognare i tantissimi fan dei Damellis, convinti che tra di loro fosse ritornato nuovamente il sereno e che finalmente avessero deciso di darsi una seconda chance e quindi di riprovare a rimettere assieme i cocci della loro storia d'amore.

Uomini e donne, il ritorno di Andrea Damante e Giulia De Lellis

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Giulia e Andrea sono stati beccati mentre passeggiavano mano nella mano proprio come due fidanzatini alle 'prime armi' ma anche mentre si scambiavano un intenso e appassionato bacio che ha fatto sognare i sostenitori.

Eppure sembrerebbe che tra di loro non ci sarebbe stato un vero e proprio ritorno di fiamma ufficiale, almeno stando alle ultime dichiarazioni rilasciate da Andrea Damante al sito Tabloit.it, in occasione della presentazione dell'evento Huawei a Milano.

L'ex tronista di Uomini e donne ha fatto chiarezza una volta per tutte, precisando che tra lui e Giulia in questo momento non ci sarebbe nulla di ufficiale.

'Tra me e Giulia niente di importante', dice Andrea

'Ci vediamo qualche volta, ma niente di importante', ha dichiarato Andrea Damante lasciando un po' perplessi e al tempo stesso meravigliati anche gli stessi fan della coppia. In molti, infatti, hanno ipotizzato che questa possa essere una strategia messa in atto dai Damellis, per cercare di non avere 'fiato sul collo' da parte dei paparazzi che continuano a seguirli giorno e notte per scoprire come si sta evolvendo la situazione.

Fino a questo momento, infatti, nonostante le varie fato apparse sui settimanale di cronaca rosa e Gossip, sia Andrea che Giulia (che sono molto attivi sul fronte social) non hanno proferito parola su quello che sta succedendo tra di loro, lasciando così questa aura di mistero. Un po' di settimane fa, la bella Giulia si era limitata a dire di essere single e che nel momento in cui si sarebbe fidanzata, lei stessa avrebbe comunicato tutto ai suoi fan.