Cresce l'attesa per la messa in onda della finale di Amici 18, il fortunato talent show condotto da Maria De Filippi che questa sera 25 maggio proclamerà il vincitore assoluto. Un percorso che si conclude dopo mesi e mesi di permanenza all'interno della scuola più famosa del piccolo schermo: a decretare il nome di colui che alzerà al cielo la coppa del trionfatore sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Intanto, però, in queste ore impazzano già i pronostici sui nomi del possibile vincitore finale e in testa a tutti vi è il cantante lirico Alberto Urso.

Alberto super favorito per la vittoria ad Amici 18

Nel dettaglio, infatti, stando ai pronostici e alle 'quote scommesse' per il vincitore di questa fortunatissima diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il super favorito in assoluto è il cantante Alberto Urso, già noto al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione a Ti lascio una canzone, il baby talent di Raiuno condotto da Antonella Clerici.

Da quell'esperienza, però, sono passati un po' di anni e Alberto si è presentato ad Amici 18 in una veste completamente nuova e ha saputo conquistare il gradimento del pubblico da casa in primis grazie alla sua potenza vocale, che l'ha reso uno dei concorrenti più amati in assoluto.

Al momento la vittoria di Alberto alla finale di Amici di questa sera è quotata a 1.40 su Eurobet, seguito in seconda posizione dalla cantante Giordana Angi che viene quotata a 2.

Amici 18 finale e vincitore assoluto

Terzo posto, invece, in questa classifica dei preferiti per la vittoria del talent show Mediaset per Rafael Castro che al momento viene quotato a 5. Ultimo posto, invece, per il ballerino Vincenzo che al momento viene quotato a 6.

Insomma stando ai bookmakers non ci sarebbero dubbi sul fatto che questa sera il trionfatore della finale di Amici 18 sia il cantante Alberto, amatissimo anche dal pubblico social che sogna di vedere l'ultima sfida tra Alberto e Giordana.

Gli spoiler della finale di Amici 18: la giuria d'eccezione

In attesa di scoprire cosa succederà e se i pronostici di queste ore verranno rispettati, vi anticipiamo che per l'ultimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi ci sarà una giuria d'eccezione composta da Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

Quattro conduttrici molto amate e seguite dal pubblico, alcune delle quali sono anche in lizza per prendere in mano le redini della prossima edizione di Temptation Island Vip dopo il ritorno di Simona Ventura sulle reti Rai.

Confermata la presenza di Loredana Bertè, giurata unica di questa diciottesima stagione del talent e in più sarà presente il cantante Irama, il cantante vincitore della passata edizione del talent show di Maria De Filippi.