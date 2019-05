Cosa sta succedendo ad Amici 18? È questa la domanda che si stanno facendo i fan da quando sul web ha iniziato a circolare uno strano ed inaspettato video. Le pagine ufficiali del talent, infatti, in questi minuti hanno pubblicato un filmato di pochi secondi nel quale si vede Mameli entrare nella casetta dei Bianchi con addosso una tuta rossa sulla quale campeggia la scritta "Britti".

I pensieri che hanno espresso gli utenti del web su questo episodio sono due: o il professore Alex ha proposto il reintegro del cantante come Loredana Bertè ha fatto con Valentina, oppure si tratta di uno scherzo.

L'eliminato Mameli torna in gara? Il video che spiazza

È una specie di deja-vu quello che hanno vissuto i fan di Amici quando hanno visto l'ultimo video che è stato pubblicato sulle pagine ufficiali. Esattamente come è successo con Valentina Vernia due settimane fa, in questi minuti gli utenti di Twitter, Facebook e Instagram hanno assistito al ritorno in casetta di uno degli allievi eliminati.

Anticipazioni Amici 18, Mameli rientra in casetta con la maglia 'Britti': fan spiazzati.

Con un filmato che dura pochissimi secondi, dunque, gli addetti ai lavori hanno informato il pubblico che Mameli (escluso dalla gara all'inizio della settima puntata serale) ha varcato nuovamente la soglia della casetta dei Bianchi con addosso una tuta un po' particolare.

Il cantautore, infatti, nelle immagini che stanno facendo il giro della rete sfoggia un completo rosso sul quale campeggia la scritta "Britti" (proprio come fu per la ballerina di hip-hop con Loredana Bertè).

Chi ha visto Mameli rientrare nel luogo dove ha vissuto negli ultimi mesi prima che venisse eliminato dal talent show, ha pensato immediatamente che Alex Britti possa aver chiesto la sua riammissione nel programma come ha fatto la giurata un paio di settimane fa con Valentina.

Sembra piuttosto improbabile che la produzione di Amici decida di accettare l'ennesima proposta "rivoluzionaria" a ridosso della semifinale, ma il video in cui si vede Mameli entrare nella casetta dove abitano ancora Giordana e Rafael, ha spiazzato tutti.

Amici 18: ipotesi scherzo sul ritorno di Mameli

Che Alex Britti abbia deciso di dare un'altra chance a Mameli dopo avergli visto perdere la sfida con Umberto sabato scorso, è improbabile ma non impossibile: da quando Loredana Bertè ha stravolto le regole del talent show con le sue proposte, i telespettatori si aspettano di tutto da questa edizione.

Leggendo i tanti commenti che sono stati scritti su Facebook, Instagram e Twitter da chi ha visto il rientro del cantautore nella casetta dei Bianchi, ci si rende immediatamente conto che l'ipotesi più accreditata tra i fan è che l'allievo sia tornato per fare uno scherzo ai suoi ex compagni.

Dopo essere stato vittima di una burla pensata da Giordana alcuni giorni fa, è probabile che Mameli abbia deciso di vendicarsi facendo credere a lei e a Rafael che la sua avventura ad Amici non è ancora finita. Staremo a vedere nei prossimi giorni come si evolverà questa situazione.