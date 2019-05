Nuovi cambiamenti sono in arrivo al serale di Amici 18, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tuttavia quest'anno ha cambiato più volte pelle. Tanti i cambiamenti che ci sono stati al meccanismo della gara dalla prima puntata fino ad oggi, in quello che è stato definito un 'pongo-regolamento', che cambia di settimana in settimana. E anche nel corso dell'ultima puntata del serale trasmessa ieri sera su Canale 5 ci sono stati dei colpi di scena del tutto inaspettati che hanno avuto come protagonisti i due coach della trasmissione di Maria De Filippi.

Dalla settima puntata di Amici 18, via i direttori artistici dal serale

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che al termine della sesta puntata del serale di Amici 18 di ieri sera, Maria De Filippi ha congedato i due coach di questa edizione.

Amici 18, addio ai due coach del serale

Parliamo di Ricky Martin che abbiamo visto al timone della squadra bianca e di Vittorio Grigolo che abbiamo visto al timone della squadra blu.

Un annuncio che ovviamente ha un po' spiazzato il pubblico che segue il talent show della De Filippi, visto che fino allo scorso anno i due direttori artistici del serale restavano in trasmissione fino all'ultima puntata, accompagnando così i concorrenti al gran finale di stagione. E invece quest'anno un'altra novità che riguarda il serale di Amici 18 è l'addio dei due coach prima ancora che arrivi la finalissima del talent.

Ieri sera, Ricky Martin e Vittorio Grigolo si sono congedati dalla trasmissione di Maria De Filippi e prima della loro uscita di scena hanno voluto fare un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi che hanno accompagnato fino a questo momento, sperando che possano riuscire ad esaudire il loro sogno.

E così dalla settima puntata del serale, gli allievi della squadra bianca e della squadra blu dovranno viaggiare da soli, senza la vicinanza dei loro coach che in queste settimane hanno dato loro dei consigli utili su come affrontare al meglio le sfide e cercare così di portarsi a casa la vittoria.

Nella settima puntata si parte con la sfida tra Mameli e Umberto

Le anticipazioni sulla settima puntata di Amici 18 di sabato prossimo, inoltre, rivelano che si partirà subito con la sfida rimasta in sospeso tra Umberto e Mameli. I due dovranno fronteggiarsi di nuovo al cospetto della giuria, dopodiché sabato prossimo ad inizio puntata scopriremo chi lascerà definitivamente la scuola di Maria De Filippi.

Intanto, dal punto di vista degli ascolti, segnaliamo che anche questa settimana il serale di Amici 18 ha avuto la peggio contro Ballando con le stelle.

Lo show di Rai 1 ha totalizzato il 22.60% contro il 21% registrato dalla De Filippi su Canale 5.