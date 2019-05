Proseguono anche questa settimana in televisione gli amori e gli intrighi di una delle soap opera più famose della televisione italiana, "Beautiful". Sono state da poco rese note, infatti, le nuove anticipazioni della soap riguardanti le puntate che andranno in onda in Italia dal 3 al 7 giugno. Le trame di questa settimana saranno principalmente incentrate sul matrimonio di Hope e Liam e sugli invitati alle nozze.

Pubblicità

Pubblicità

La decisione di Steffy

Le nuove anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che la figlia di Brooke, Hope, si recherà da Steffy e la inviterà a partecipare alle sue nozze con Liam. Nel frattempo, quest'ultimo si recherà da Wyatt e gli chiederà di fargli da testimone. Dopo aver lasciato la casa di Steffy, Hope si recherà da Brooke e le confiderà di aver invitato la sua sorellastra e Taylor alle nozze. La notizia, ovviamente, non farà piacere alla Logan, convinta più che mai che la presenza di Steffy alle nozze non possa portare nulla di buono.

Anticipazioni Beautiful dal 3 al 7 giugno

Arriverà il giorno delle nozze e le prime ad arrivare a casa Forrester saranno la sorella della sposa, Bridget e le sue zie Donna e Katie. Le donne della famiglia Logan saranno seguite da Wyatt che raggiungerà il fratello per aiutarlo a prepararsi alla cerimonia. Taylor rimprovererà Steffy per aver accettato di partecipare al matrimonio di Hope e Liam. Nonostante i rimproveri della madre però, Steffy non cambierà idea ed inizierà a prepararsi per andare alla cerimonia.

Pubblicità

Il matrimonio

Poche ore prima che la cerimonia abbia inizio, Taylor si recherà da Liam e tenterà di convincerlo a non celebrare le nozze con Hope. La richiesta della donna, però, non sortirà l'effetto sperato, in quanto Liam non accetterà di rimandare le sue nozze con Hope. Il loro confronto, comunque, sarà interrotto dall'arrivo di Brooke, che avendo origliato tutta la loro conversazione, attaccherà immediatamente Taylor. La Logan, infatti, inviterà la sua eterna rivale ad andarsene e a non partecipare al matrimonio di sua figlia.

Fatto questo, Brooke lascerà Liam e ritornerà da sua figlia per aiutarla a prepararsi prima dell'inizio della cerimonia. Nel frattempo, tutti gli invitati alle nozze si riuniranno nel salone principale di casa Forrester in attesa dell'arrivo degli sposi. Il primo a giungere, come da tradizione, sarà Liam, seguito poco dopo dall'arrivo di Hope. Con l'arrivo degli sposi, avrà inizio la cerimonia vera e propria con lo scambio delle fedi e quello delle promesse.

Pubblicità

In questo clima di giubilo e serenità soltanto una persona non riuscirà a viversi appieno questo momento felice, Bill. Quest'ultimo, infatti, soffrirà in silenzio e giurerà a se stesso di voler provare a riappacificarsi in futuro con i suoi figli.