Le puntate americane di Beautiful dei prossimi mesi saranno caratterizzate da grandi novità, destinate a sconvolgere le vite dei protagonisti della soap. Ad annunciarlo è niente meno che il produttore esecutivo Bradley Bell in una recente intervista rilasciata a Michael Fairman.

In essa, il numero 1 di Beautiful ha incuriosito i telespettatori con alcuni spoiler davvero appetitosi, nei quali ha parlato di amori, rivelazioni ma anche di un nuovo dramma. Ebbene sì, a poche settimane dall'annuncio della morte di Caroline Spencer a causa di un'emorragia cerebrale, anche uno o più volti della serie americana potrebbero uscire di scena per sempre. E non sarà questa l'unica novità, dato che a breve potrebbe tornare alla ribalta anche una dark lady o un villain di cui tanto i fan sentono la mancanza.

Anticipazioni Beautiful: in arrivo un nuovo dramma

Sono davvero succulente le anticipazioni di Beautiful rese note da Bradley Bell in merito alle trame dei prossimi mesi. Il produttore esecutivo ha parlato dello sviluppo di una nuova grande storia d'amore oltre che dell'arrivo di un nuovo personaggio crudele. Pur non facendone il nome, l'attenzione potrebbe essere rivolta a Shauna Fulton che sembra nutrire un interesse particolare per la bella vita.

Ma sarà meglio non sottovalutare anche il ruolo di Quinn Fuller, che proprio nelle recenti puntate d'oltreoceano ha ripreso a mostrare una fissazione per la situazione sentimentale di Wyatt (supportando il suo ritorno di fiamma con Flo). Ma la dichiarazione di Bell che ha maggiormente scatenato la curiosità dei fan riguarda la morte di alcune persone. Ebbene sì, in questa affermazione viene usato il plurale, lasciando persino presagire che più personaggi possano perdere la vita. Anche in questo caso, ogni opzione è aperta.

Il segreto di Beth potrebbe durare a lungo

Nell'intervista rilasciata a Fairman, Bradley Bell ha anche rilasciato uno spoiler in merito alla storyline più interessante dell'anno ovvero l'identità di Phoebe, la bambina adottata da Steffy. Quest'ultima rientrerà a fine maggio da Parigi dove è rimasta per alcuni mesi insieme a Phoebe e a Kelly. Nello stesso periodo, Hope ascolterà una conversazione tra Flo e Zoe, sorprese a discutere della morte di Beth.

Il fatto potrebbe portare alla svolta del grande segreto, anche se proprio gli spoiler rilasciati da Bell lasciano intendere che i tempi potrebbero non essere ancora maturi. Il produttore esecutivo ha infatti precisato che "il segreto resterà per un bel po' di tempo", aggiungendo che "segreti lunghi sono migliori quando escono". La vera identità di Beth potrebbe dunque restare celata ancora a lungo.