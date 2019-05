Il mese di maggio sarà ricco di novità nelle trame di Beautiful. Le puntate saranno ampiamente dedicate al tradimento di Liam, che bacerà Hope davanti a Steffy. Quest'ultima sarà furiosa con il fidanzato e deciderà di troncare con lui una volta per tutte. Quindi correrà subito da Bill e accetterà la sua proposta di matrimonio in cambio delle quote della Forrester Creations. Tale patto però non verrà portato a termine, perché alla fine Steffy deciderà di non legarsi subito a un altro uomo e di concentrarsi soprattutto nel suo ruolo di mamma, lasciando campo libero alle nozze di Liam e Hope.

Anticipazioni Beautiful: Brooke si riavvicina a Bill

Insieme a questa storyline, ci saranno altre vicende degne di nota e che coinvolgeranno altri personaggi della soap americana. A breve comincerà la battaglia legale per l'affidamento di Will e tale lotta porterà a un inaspettato avvicinamento tra Bill e Brooke.

Beautiful anticipazioni: Katie vuole l'affidamento esclusivo di Will

Gli intrighi compiuti di recente ai danni delle famiglie Forrester e Spectra potrebbero costare caro a Bill Spencer. Le anticipazioni di Beautiful delle puntate di maggio rendono noto che il magnate dovrà fare i conti con la rabbia di Katie, decisa ad estrometterlo dalla vita del figlio.

Bill non si è occupato di Will negli ultimi tempi, preferendo tessere intrighi per raggiungere i suoi scopi. Per tale ragione Katie deciderà di chiedere l'affidamento esclusivo del bambino e si preparerà ad avviare una battaglia legale in tribunale per allontanare il piccolo dal padre. A sorpresa, Thorne la sosterrà in questa sua idea mentre di diverso avviso sarà Brooke. Convinta che tutto sommato Bill sia un bravo padre, la madre di Hope si renderà disponibile a fare da paciere tra le parti, evitando così che lo scontro si trasformi in una lunga e costosa causa legale.

Trame Beautiful: Brooke e Bill sempre più vicini

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate di maggio confermano che Brooke tenterà di convincere Katie a non andare oltre nei suoi propositi bellicosi con l'ex marito. Questa intromissione avrà però delle conseguenze nella vita privata della bionda Logan, che improvvisamente si troverà vicina allo Spencer, incontrandosi con lui all'insaputa di Ridge (che sosterrà la causa di Katie). Da qui alla nascita di nuovi problemi il passo sarà breve.

Archiviato definitivamente il suo interesse per Steffy, riaffioreranno in Bill i sentimenti provati per l'ex moglie, alla quale rivelerà di essere ancora innamorato. Ne seguirà un bacio tra la ex coppia, che verrà osservato niente meno che da Ridge. Da qui alla ripresa dello scontro tra i due storici rivali il passo sarà breve.