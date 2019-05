Dopo un'interminabile settimana di pausa, Grey's Anatomy tornerà in onda domani notte sulla ABC. Un doppio episodio speciale segnerà, infatti, l'ennesimo Crossover con il secondo Spin-off del Medical-Drama: Station 19. Le avventure dei più famosi medici di Seattle si intrecceranno con quelle dei pompieri della stazione 19 in un'appuntamento che segnerà - a detta dei protagonisti - la puntata più emotivamente sconvolgente della stagione. I due telefilm, creati e prodotti da Shonda Rhimes, viaggiano sullo stesso arco narrativo e sono strettamente interconnessi grazie al personaggio di Ben Warren.

Ma cosa succederà, dunque, nelle corso delle due puntate? La ABC ha rilasciato la trama ufficiale di Grey's Anatomy 15x23 (prima ora dello speciale) e di Station 19 - 2x14 (seconda ed ultima parte del Crossover) avvisando i telespettatori che gran parte della storyline si concentrerà sulle condizioni mediche del Capitano Lucas Ripley. Spazio anche per la protagonista Meredith Grey che, in seguito ad una misteriosa telefonata, rischierà seriamente di perdere la licenza da chirurgo.

Trama Grey's Anatomy 15x23: 'What I Did for Love'

Come anticipato, la 15x23 di Grey's Anatomy darà inizio allo speciale di due ore.

La puntata scritta da Mark Driscoll e diretta da Jesse Williams (Jackson Avery) si intitolerà "What I Did For Love" e presenta nella lista delle guest star i nomi di Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Boris Kodjoe (Robert Sullivan) e Brett Tucker (Lucas Ripley). Ecco la trama ufficiale:

"Maggie si prende cura di uno dei membri della Station 19, mentre Jo apprende una dura lezione a lavoro. Nel frattempo, mentre lavora con una famiglia in cerca di asilo politico, Meredith fa una telefonata che potrebbe mettere a repentaglio la sua carriera."

Il promo rilasciato in queste ore, aggiunge ulteriori dettagli.

Come anticipato nella sinossi, Jo Wilson - ancora scossa dalle sconcertanti rivelazioni sul suo passato - commetterà un errore medico che la porterà a confidarsi con Ben Warren, al quale ammetterà disperata di aver "rovinato tutto". Nel frattempo, un preoccupatissimo Richard Webber convocherà nel suo ufficio Meredith comunicandole l'altissima probabilità che potrebbe perdere la licenza medica.

Sinossi Station 19 - 2x14: 'Always Ready'

La seconda parte del Crossover, consisterà invece nella 2x14 di Station 19.

Intitolato "Always Ready", l'episodio chiuderà la storyline di Lucas Ripley grazie alla presenza, nella lista delle guest star, di Kelly McCreary (Maggie Pierce) e Jake Borelli (Levi Schmitt). Ecco la trama della puntata:

Un incendio indomabile, all'interno di una caffetteria, sconvolge l'intero team della Stazione 19 quando un membro della squadra viene trasportato d'urgenza al Grey-Sloan Memorial. Una situazione incerta che porrà i protagonisti di fronte ad una circostanza altamente rischiosa per la vita.