Ieri sera è andata in onda in prima serata, su Sky Atlantic alle 21:15, l'ultima puntata della quarta stagione di Gomorra, la Serie TV ispirata al romanzo omonimo dello scrittore napoletano Roberto Saviano. Alla fine della puntata è stato rivelato il ritorno in scena Ciro Di Marzio, non nella serie tv, ma al cinema. Infatti, per il periodo di Natale uscirà sul grande schermo il film sulla vita di Ciro l'Immortale, uno dei personaggi più amati di tutte le quattro stagioni di Gomorra.

L'immortale, il film spin-off di Gomorra sulla vita di Ciro di Marzio

Il film dunque uscirà nell'inverno 2019, sarà distribuito da Vision Distribution e a orchestrare il tutto è proprio Marco D'amore che ha interpretato per tre stagioni il personaggio mai dimenticato dai fan di Ciro Di Marzio detto l'Immortale.

Infatti, per la maggior parte dei telespettatori a casa sono ancora nella mente quelle bollicine d'aria che accompagnano Ciro verso il fondo degli abissi e addirittura c'è chi dice che, dietro al misterioso volto del boss O'Maestrale (un nuovo personaggio che con ogni probabilità vedremo nella quinta ed ultima stagione di Gomorra), ci sia proprio l'Immortale. Questo proprio perché i fan della serie tv italiana più vista nel mondo non si rassegnano all'idea che Ciro sia davvero morto.

Alla fine dell'ultima puntata di Gomorra 4, il promo del film l'Immortale

Poi, è innegabile che chi, dopo la fine dell'episodio 12 di Gomorra 4, è ancora rimasto incollato allo schermo della televisione fino ai titoli di coda abbia assistito alla scena finale della terza stagione che nessuno ha mai più dimenticato. In particolare, parliamo della scena in cui Ciro sprofonda negli abissi del mare del Golfo di Napoli e da quel momento niente è più come prima.

Ora, possiamo affermare che finalmente tutte quelle aspettative e desideri dei fan attraverso quelle immagini annunciano un film, il cui titolo è lo stesso del soprannome di Di Marzio. Quello che poi aggiunge fascino all'annuncio di questo film è che quest'ultimo sarà anche un nuovo capitolo totalmente integrato all'interno della saga di Gomorra. Inoltre, è la prima volta che viene progettato un film che rappresenta un vero e proprio segmento tra due stagioni di una serie tv.

Ed è proprio il fondatore della azienda di produzione Cattleya che ha affermato che è la prima occasione in cui si produce un prodotto crossmediale di queste dimensioni nel panorama italiano. Secondo le ultime anticipazioni, le riprese del film partiranno il prossimo venerdì 10 maggio a Roma, per poi proseguire a Napoli e a Riga per circa sette settimane. Il film sarà prodotto da Cattleya così come la serie tv, insieme alla ITV studio e la Vision Distribuiton in collaborazione con Beta film.

Per di più, l'attore napoletano Marco D'amore quando parla del suo personaggio non si nasconde per niente e ha affermato che Ciro Di Marzio rappresenta il male e la violenza più assoluta. Però, allo stesso tempo, è anche la tenerezza di una carezza e la compassione di un dolore, così come il gesto eroico del sacrificio. Quindi, l'Immortale rappresenta un personaggio totale che è paragonabile anche a grandi personaggi della letteratura come l'Amleto di William Shakespeare.