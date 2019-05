Anticipazioni GF 16: Eliana Michelazzo interverrà nella puntata del 20 maggio.

Il gossip che stava circolando nelle scorse ore sulla probabile partecipazione di Eliana Michelazzo al Grande Fratello 16, ha trovato conferma pochi minuti fa nelle anticipazioni ufficiali della puntata di domani sera. Gli addetti ai lavori, infatti, hanno fatto sapere che l'agente di Pamela Prati presenzierà alla diretta del reality del 20 maggio per scoprire se la produzione ha accettato la sua richiesta di entrare nella Casa per estraniarsi dagli attacchi che sta ricevendo da quando ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste.

Eliana al Grande Fratello: è ufficiale

Dagospia l'aveva anticipato qualche ora fa: a Mediaset era in corso una trattativa per portare Eliana Michelazzo al Grande Fratello.

Pochi minuti fa, le anticipazioni ufficiali sulla puntata del reality che andrà in onda domani sera hanno confermato questa notizia che ha fatto storcere il naso a molti.

Stando a quello che si legge nel comunicato stampa che tutti i siti stanno riportando, l'agente di Pamela Prati parteciperà alla diretta del format del 20 maggio per un motivo ben preciso: scoprire se la produzione ha accettato oppure no la sua richiesta di entrare nella Casa per fuggire dal caos mediatico che scateneranno le sue ultime dichiarazioni su Mark Caltagirone.

"Eliana interverrà in puntata per sapere se il GF ha accolto la sua richiesta di sfuggire all'ulteriore pressione mediatica che scatenerà l'intervista rilasciata a Live-Non è la D'Urso, in onda mercoledì prossimo", questa è la notizia che gli autori hanno diffuso recentemente sul web.

Ricordiamo che la romana ha deciso di vuotare il sacco ed ammettere le tante bugie che lei, la Prati e Pamela Perricciolo hanno raccontato in questi mesi, ed ha scelto di farlo nel programma condotto da Barbara D'Urso con un faccia a faccia registrato nelle ultime ore.

La nuova verità di Eliana sul caso Prati

Prima che la produzione del Grande Fratello confermasse la presenza della Michelazzo nella puntata del 20 maggio, era stato un altro comunicato stampa di Mediaset a lasciare tutti a bocca aperta. La proprietaria della Aicos Management, infatti, ha deciso di raccontare la verità sul caso di cui tutta l'Italia parla da mesi: le nozze mai celebrate di Pamela Prati con Mark Caltagirone.

"Io non l'ho mai incontrato.

L'ho visto una volta sola in un video in cui era in auto con la Perricciolo. Dopo tutto quello che è successo, sono arrivata alla conclusione che non esiste", ha fatto sapere Eliana prima di svelare un altro particolare inedito della sua vita personale. "Io sono la prima vittima di questa storia. Ho un fidanzato fantasma da 10 anni, Simone Coppi, ma solo oggi ho scoperto la verità, cioè che non esiste".

Le dichiarazioni più scioccanti che ha fatto l'agente a Live (nella puntata che il pubblico vedrà mercoledì 22 maggio), riguardano quello che intende fare ora che la verità è venuta fuori: "Oggi ho paura e non voglio avere contatti con nessuno.

Credo di dover andare all'estero oppure isolarmi in convento o al Grande Fratello".

La richiesta della Michelazzo di entrare nella Casa più spiata d'Italia per sfuggire al caos mediatico che scateneranno le sue nuove affermazioni, sarà accolta oppure no? Lo scopriremo domani sera in diretta su Canale 5.