Ad una settimana esatta da quando è stata messa al corrente del tradimento che avrebbe subito dal fidanzato Giorgio, Francesca De Andrè sta per incontrare sia lui che la sua presunta amante. Le anticipazioni che Barbara D'Urso ha dato sulla sesta puntata del Grande Fratello, hanno informato il pubblico che la concorrente avrà un faccia a faccia nella Casa sia con il suo compagno che con Rosi, l'influencer con il quale è stato paparazzato all'ingresso della sua abitazione.

Valentina Vignali dovrà fare i conti con un'arrabbiata Francesca Cipriani, mentre Serena Rutelli sarà nuovamente messa di fronte ad una persona che fa parte del suo passato.

La De Andrè rivede il fidanzato dopo il presunto tradimento

Stasera, lunedì 13 maggio, andrà in onda una puntata del Grande Fratello molto movimentata: come ha anticipato Barbara D'Urso al termine della diretta odierna di Pomeriggio 5, saranno tante le persone che oggi entreranno nella Casa per confrontarsi con i concorrenti.

Anticipazioni GF, sesta puntata: Francesca De Andrè faccia a faccia con Giorgio e Rosi.

Gli ingressi più attesi, soprattutto dagli appassionati di gossip, sono quelli che hanno a che fare con il tradimento che avrebbe subito Francesca De Andrè: la ragazza, infatti, sarà messa a confronto sia con il fidanzato Giorgio che con la presunta amante Rosi.

L'influencer accanto alla quale è stato paparazzato il compagno della genovese, ha accettato di essere ospite del reality principalmente per smentire le tante chiacchiere che sono state fatte sul suo conto nell'ultima settimana.

Già nel corso del suo intervento a Domenica Live, infatti, la giovane ha negato con forza che tra lei e Giorgio ci sia stato un flirt: tra i due, infatti, ci sarebbe stato solo un incontro di lavoro con altre persone presenti.

Nell'attesa di scoprire come andrà a finire il confronto tra Francesca e Rosi, la conduttrice di Mediaset ha informato il pubblico che la gieffina è sempre più vicina a Gennaro Lillio nella Casa: è proprio tra le braccia del bel napoletano, infatti, che la De Andrè ha cercato conforto dopo aver visto il suo uomo accanto ad un'altra all'ingresso della casa dove vivono a Milano.

La Cipriani nella Casa dopo che la Vignali l'ha definita 'stupida'

Durante la sesta puntata del GF 16, ci saranno altri ospiti oltre ai due protagonisti del presunto tradimento alla De Andrè: Barbara D'Urso, infatti, ha svelato che tra poche ore varcheranno la porta rossa di Cinecittà sia una persona che arriva direttamente dal passato di Serena Rutelli che una showgirl molto arrabbiata.

Stiamo parlando di Francesca Cipriani che, dopo aver sentito Valentina Vignali definirla la donna più stupida con la quale ha avuto a che fare, ha chiesto di poter entrare nella Casa per avere un confronto chiarificatore con lei.

Stasera assisteremo anche all'ennesimo incontro davanti alle telecamere tra Ambra e Kikò e all'eliminazione di una tra Mila, Erica e Martina.