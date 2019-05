Ieri sera in prima serata su Sky Atlantic sono andati in onda gli episodi 11 e 12 della quarta stagione di Gomorra. Il finale di stagione della Serie TV ispirata al romanzo omonimo dello scrittore Roberto Saviano è stato ricco di colpi scena. Infatti, anche un po' a sorpresa, Gennaro Savastano ha ucciso la Regina di Secondigliano Patrizia e suo marito Michelangelo Levante. Successivamente, abbiamo assistito alla scena finale in cui l'erede dei Savastano si rinchiude in un bunker e dà inizio alla sua latitanza.

Gomorra 5: la quinta stagione è confermata e sarà l'ultima.

Ma la notizia più bella che i numerosissimi fan si aspettavano è la conferma ufficiale della quinta stagione di Gomorra. A confermare il tutto è stata la rete Sky, ancora prima della messa in onda degli ultimi due episodi della quarta stagione. Inoltre, dopo la fine della puntata di ieri, c'è stata un'ulteriore conferma da parte di Roberto Saviano con una foto su Instagram. Lo scrittore si è detto pronto a scrivere la sceneggiatura della quinta stagione della serie tv italiana più vista nel mondo.

Però c'è da aggiungere che Gomorra 5 sarà l'ultimo capitolo della saga. Inoltre, nella stagione finale vedremo ancora una volta Gennaro Savastano come attore protagonista. Infatti, in quest'ultima puntata, Genny ha deciso di mettere da parte il sogno di diventare un imprenditore pulito ed è tornato in campo per riprendere di nuovo tutto quello che gli appartiene. Il suo scopo è quello di rimettere le mani su Secondigliano

Gomorra 5: le riprese verso la fine del 2019 e la messa in onda potrebbe essere per il 2020

Le riprese della quinta ed ultima stagione di Gomorra non sono ancora iniziate, ma gli autori e gli sceneggiatori della serie tv sono già a lavoro per il copione.

Nonostante ciò, per vedere in tv la prossima stagione toccherà aspettare almeno fino al prossimo anno. Infatti se i copioni arriveranno in mano agli attori entro la fine del 2019, è molto probabile che il tutto sarà pronto per il 2020. Ma visto e considerato che la stagione conclusiva sarà l'ultima della saga, le aspettative da parte degli spettatori sono altissime e quindi i tempi di scrittura della sceneggiatura e ripresa potrebbero essere più lunghi rispetto al normale.

Dunque, potrebbe anche essere che non vedremo la quinta stagione prima del 2021.

Sicuramente, l'attesa è tanta, anche perché la quarta stagione ha lasciato i telespettatori con alcuni interrogativi. In particolare, c'è la curiosità di scoprire chi è il boss "O' Maestrale", la persona a cui Genny Savastano ha fatto affidamento per riprendersi di nuovo il suo impero di Secondigliano. Infatti, sembrerebbe proprio che sentiremo ancora parlare di questo nuovo personaggio e il suo arrivo in scena potrebbe essere inaspettato e lasciare ancora una volta i fan di Gomorra a bocca aperta.