Il Grande Fratello 16 prosegue la sua messa in onda su Canale 5 con le restanti puntate che mancano di questa edizione di successo, che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto positivi in prime time. Lunedì 27 maggio verrà trasmessa l'ottava delle dieci puntate previste di quest'anno, la quale si preannuncia come sempre ricca di nuovi colpi di scena che vedranno protagonista in primis la bella Francesca De Andrè, alle prese con una settimana decisamente difficile dopo aver scoperto che il suo fidanzato l'ha lasciata.

Gli spoiler della prossima puntata del GF 16: si deciderà il primo finalista

La settimana per Francesca non è stata per niente facile e la ragazza ha avuto diversi momenti di sconforto, durante i quali si è lasciata andare alle lacrime, affranta per le foto del presunto tradimento del suo fidanzato fuori dalla casa e per quel messaggio sui social dove annunciava di volersi prendere un momento di riflessione e quindi di mettere in 'stand by' la sua storia d'amore con la De Andrè.

Le anticipazioni sul Grande Fratello 16 rivelano che questo lunedì sera ci sarà un confronto serrato tra Francesca e Gennaro, il giovane concorrente napoletano che in queste settimane ha provato a far breccia nel cuore della concorrente. Dopo un timido avvicinamento, i due hanno dovuto affrontare un 'momento di crisi e tensione' e questa settimana tra di loro sono volate anche parole grosse. Ecco allora che nella puntata di lunedì 27 maggio avranno finalmente la possibilità di confrontarsi e di chiarire una volta per tutte cosa c'è tra di loro e se ci sono davvero i presupposti per dare il via ad una possibile storia d'amore.

Nuova eliminazione dalla casa del Grande Fratello: a rischio Martina

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso di questa nuova puntata del reality show condotto da Barbara D'Urso si scoprirà anche il nome del primo finalista ufficiale. Al momento non è stata ancora svelata la modalità con la quale si arriverà alla proclamazione del primo concorrente che accederà direttamente alla finalissima del Grande Fratello 16 in programma lunedì 10 giugno su Canale 5.

E poi ancora ci sarà spazio per la nuova eliminazione di questa settimana. Chi ha seguito la puntata di lunedì scorso sa bene che sono tre i concorrenti finiti al televoto e quindi a rischio. Trattasi di Michael, Martina e Serena. Al momento, stando ai sondaggi realizzati sul web e sui social, colei che rischia maggiormente di abbandonare la casa più spiata d'Italia ad un passo dalla finalissima sembrerebbe essere la bella Martina. E poi ancora scopriremo quale sarà il futuro di Vladimir Luxuria all'interno della casa.