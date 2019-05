Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Grande Fratello 16, di cui lunedì 6 maggio andrà in onda la quinta puntata in diretta televisiva con Barbara D'Urso. Una puntata che si preannuncia decisamente molto scoppiettante, la quale sarà caratterizzata da un bel po' di colpi di scena e anche da una nuova eliminazione che porterà uno dei concorrenti fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Il 6 maggio nuova puntata del Grande Fratello 16: Cristian Imparato rischia di essere eliminato

Nel dettaglio le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello 16 in onda il 6 maggio su Canale 5 rivelano che questa settimana sono cinque i concorrenti che rischiano di essere 'mandati via' dal pubblico.

Grande Fratello 16 del 6 maggio

Parliamo di Daniele, Kikò, Cristian, Mila e Serena. A differenza delle altre volte, gli spettatori del reality show dovranno votare per decidere chi salvare questa settimana e quindi chi potrà proseguire il suo percorso all'interno della casa.

E ovviamente a poche ore dalla messa in onda della quinta puntata del reality show, in rete impazzano i sondaggi su quello che potrebbe succedere lunedì sera in diretta televisiva. I due concorrenti che al momento rischiano maggiormente di essere eliminati dalla casa del Grande Fratello 16 sono Cristian e Daniele, i meno votati dal pubblico social per essere salvati; del resto, sia Cristian che Daniele sono due concorrenti molto discussi di questa sedicesima edizione del reality show.

Pubblicità

In particolar modo abbiamo visto che Imparato ha messo più volte in discussione l'orientamento sessuale di Michael Terlizzi, affermando a più riprese che secondo lui il modello sarebbe omosessuale anche se lui ha negato categoricamente e ha chiesto ad Imparato di non insistere e di credere alle sue parole.

Intrecci sentimentali al centro della puntata del GF 16

E poi ancora nel corso della prossima puntata del Grande Fratello 16 si parlerà degli intrecci che si sono venuti a creare nel corso di questi ultimi giorni.

Guendalina Canessa, per esempio, ha confessato a Gianmarco Onestini di provare delle forti sensazioni nei suoi confronti, ma il ragazzo ha frenato l'entusiasmo della donna, dicendole che da parte sua non è la stessa cosa. Occhi puntati anche su Francesca De Andrè, dopo che Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha lanciato lo scoop sul presunto tradimento del suo fidanzato fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Nel corso della quinta puntata in onda questo lunedì sera, inoltre, verrà trasmesso per la prima volta anche il video della canzone 'Dolceamaro', cantato da Cristiano Malgioglio con la partecipazione di Barbara D'Urso, il quale sta già scalando le classifiche di vendita in Italia.