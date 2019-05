Lunedì 20 maggio ritorna su Canale 5 l'appuntamento con il Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso. Il reality show, giunto ormai alla sua settima puntata di questa nuova edizione, riserverà un bel po' di colpi di scena ai tantissimi telespettatori che nel corso di queste settimane si sono appassionati alle vicende dei concorrenti in gara.

Alcune anticipazioni su quello che succederà questa settimana sono state fornite nel corso della puntata di Domenica Live trasmessa questo pomeriggio su Canale 5.

Grande Fratello 16, le anticipazioni del 20 maggio

Nel dettaglio, infatti, nel corso della puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 20 maggio si parlerà del caso Pamela Prati. In queste ore, una della manager della showgirl, Eliana Michelazzo, ha rilasciato un'intervista esclusiva al programma Live - Non è la D'Urso (in onda mercoledì sera su Canale 5) dove ammetterà per la prima volta di aver sempre mentito e che in realtà Mark Caltagirone, il presunto marito di Pamela, in realtà non esiste.

Grande Fratello anticipazioni 20 maggio

Una confessione a dir poco assurda, la quale ha portato la Michelazzo a chiedere alla D'Urso di poter entrare all'interno della casa del Grande Fratello 16 per potersi 'riparare' da tutte le cose brutte che le vengono dette all'esterno. Ebbene questo pomeriggio, nel corso della puntata di Domenica Live, la conduttrice del GF 16 ha rivelato che questo lunedì sera Eliana sarà presente negli studi del reality show ma non si sa ancora quale sarà la decisione della produzione.

Eliana, la manager di Pamela Prati, vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello 16

Al momento quindi, non sappiamo ancora se gli autori decideranno di far entrare la manager di Pamela Prati all'interno della casa più spiata d'Italia, dopo aver rivelato pubblicamente di aver preso in giro tutti gli spettatori che in queste settimane hanno seguito la 'soap opera' che vedeva protagonista la showgirl sessantenne, la quale ha preso parte a svariati programmi televisivi Rai-Mediaset dove diceva di aver preso anche due bambini in affido.

Le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 20 maggio in tv inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche di Francesca De Andrè e del presunto tradimento del suo fidanzato. Quest'ultimo, la scorsa settimana ha chiarito tutto ribadendo di non aver mancato di rispetto alla sua fidanzata ma in questi giorni sono venute fuori delle nuove fotografie del fidanzato della De Andrè in compagnia di un'altra ragazza misteriosa, con la quale ci sarebbe stato anche un bacio.

E così Francesca verrà messa nuovamente di fronte alla dura realtà dei fatti, resta da capire come reagirà.