Il Grande Fratello 16 torna in onda oggi 13 maggio su Canale 5 sotto la conduzione di Barbara d'Urso e la partecipazione degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Gli spunti di cui discutere saranno numerosi, a partire dai litigi che si sono tenuti in settimana all'interno della casa. A non essere graditi al pubblico sono stati soprattutto gli appellativi usati da Francesca De Andrè nei confronti di Mila Suarez, che hanno portato una parte dei telespettatori a chiedere la sospensione della prima a causa di atti di 'bullismo'.

Anticipazioni Grande Fratello 16: entra il fidanzato di Francesca De Andrè

Proprio la De Andrè riceverà la visita del fidanzato Giorgio, mentre si dedicherà attenzione a una nuova sorpresa per Serena Rutelli. E tra un argomento e l'altro, non potrà mancare lo spazio per il nuovo eliminato dal Reality Show, che dovrà essere scelto tra la stessa Mila, Erica e Martina.

Grande Fratello 16 anticipazioni: un confronto per Francesca De Andrè

La sesta puntata del Grande Fratello 16 verrà trasmessa oggi in prima serata su Canale 5 e porterà in scena il dibattito tra Francesca De Andrè e il fidanzato Giorgio.

La scorsa settimana la gieffina ha visto alcune immagini del compagno mentre entrava in casa con una misteriosa ragazza. Francesca è andata su tutte le furie, dopo avere appreso le prove del 'tradimento', lanciando pesanti imprecazioni contro Giorgio e scatenando anche la reazione di Gessica Notaro. Questa sera lui avrà la possibilità di giustificarsi per tentare di salvare il 'salvabile'. La De Andrè sarà oggetto di discussione anche per alcune affermazioni da lei rivolte a Mila Suarez e ritenute fuori luogo da una parte dei telespettatori del reality show, i quali ora chiedono che la concorrente venga espulsa dal programma.

Oggi al Grande Fratello 16: il nuovo eliminato

Proseguendo con le anticipazioni del Grande Fratello 16 relative alla puntata odierna, Serena Rutelli riceverà un'altra sorpresa dopo le lettere della madre biologica e del fratello. La figlia di Francesco e di Barbara Palombelli però avrà modo di incontrare qualcuno (o qualcosa) direttamente all'interno della casa. L'attenzione si sposterà poi sulle coppie (o presunte tali) nate nelle ultime settimane.

Spazio quindi all'attrazione nata tra Erica Piamonte e Gaetano Arena, al complicato rapporto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, oltre che al triangolo instaurato tra Mila Suarez, Francesca e Gennaro Lillio. Infine, la sesta puntata del GF16 sancirà il nome del nuovo eliminato, che dovrà essere scelto tra la stessa Mila, Martina ed Erica. Sarà poi il momento delle nomination, che manderanno a rischio eliminazione altri concorrenti, i quali conosceranno il loro destino il prossimo lunedì.