Il Grande Fratello 16 è giunto oramai alle battute finali ed è tempo di conoscere i primi verdetti di questa chiacchierata e criticata stagione. Mancano, infatti, solo due puntate alla finalissima che, salvo variazioni dell'ultimo momento, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 10 giugno. Quello odierno sarà dunque il terzultimo appuntamento, durante il quale verrà fatto il nome del concorrente che potrà accedere direttamente all'ultima puntata.

Questa sera Barbara d'Urso, in collaborazione con gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, avrà molto altro di cui discutere: si conoscerà il nome del nuovo gieffino eliminato, scelto tra coloro che si trovano già in nomination, e si parlerà di quanto accaduto nell'ultima settimana, dove non sono mancati litigi ma anche importanti confessioni tra gli inquilini ancora rimasti in gara.

Oggi al Grande Fratello: Francesca De Andrè protagonista

L'ottava puntata del Grande Fratello 16 verrà trasmessa oggi 27 maggio su Canale 5, al termine di Striscia La Notizia.

Anticipazioni Grande Fratello, oggi: il primo concorrente in finale

In essa si parlerà della difficile settimana vissuta da Francesca De Andrè, dopo la scoperta del presunto tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, scoperto in compagnia di una ragazza bruna. La nipote di Faber ha vissuto dei momenti di crisi, meditando persino di abbandonare il programma, e finendo per scontrarsi anche con Gennaro Lillo, salvo poi fare pace nuovamente con lui. Questa sera, la conduttrice chiederà ai due concorrenti di fare chiarezza sui propri sentimenti una volta per tutte.

Lo scorso lunedì, l'incontro con Mila Suarez era stato annullato dato che Francesca era già molto provata per la vicenda legata al suo fidanzato. Questa sera, dunque, la modella marocchina potrebbe fare il suo ingresso nella Casa, dalla quale è stata eliminata due settimane fa per un ultimo e acceso confronto con la sua storica rivale. Barbara d'Urso chiamerà in causa anche le altre vicende che hanno tenuto banco negli ultimi giorni, a partire dal rapporto di Daniele e Martina e dalle discussioni nate grazie alla presenza di Vladimir Luxuria.

Il primo finalista del GF16

Stando a quanto riportano le anticipazioni dell'ottava puntata del Grande Fratello 16, oggi 27 maggio verrà nominato il primo finalista della stagione. Il gieffino potrà così arrivare direttamente alla puntata del 10 giugno senza più passare per l'incubo del televoto. Le dinamiche che porteranno al suo nome sono ancora top secret ma esse potrebbero prevedere una votazione lampo. E, a proposito di nuovi verdetti, questa sera non potrà mancare l'eliminazione di un nuovo concorrente.

In nomination si trovano Serena Rutelli, Michael Terlizzi e Martina Nasoni: si tratta di tre ragazzi che hanno fatto parlare molto di sé durante questa sedicesima edizione e sarà il pubblico da casa a decidere chi di loro dovrà abbandonare il programma.