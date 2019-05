Il Grande Fratello 16 tornerà questa sera su Canale 5 per la quinta puntata condotta da Barbara d'Urso con la partecipazione di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio nel ruolo di opinionisti. Gli argomenti di cui discutere non mancheranno, a partire dal resoconto di quanto accaduto in settimana all'interno della Casa più spiata d'Italia. I confronti sono stati accessi e hanno persino portato i social network a richiedere l'espulsione di qualche gieffino.

Anticipazioni Grande Fratello 16: un'altra lettera per Serena Rutelli

Grande protagonista sarà ancora Serena Rutelli, che dopo la lettera della madre biologica, questa sera riceverà una nuova missiva da un parente che non ha mai conosciuto. Ampio spazio verrà dedicato anche a Francesca De Andrè che rivedrà il suo ex fidanzato Daniele Interrante.

Grande Fratello anticipazioni: il fratello di Serena scrive una lettera

La scorsa settimana i telespettatori del Grande Fratello 16 si erano emozionati per la lettera ricevuta da Serena Rutelli.

La madre biologica le aveva chiesto di poterla incontrare ma la concorrente aveva rifiutato, confermando di sentirsi legata solo a coloro che ritiene i suoi unici genitori, ovvero Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Questa sera sarà il fratello maggiore a scriverle, anche se i due non si sono mai sentiti o visti prima. Anche lui era stato dato in adozione, ma il fatto era avvenuto prima che Serena nascesse. In attesa di scoprire quale sarà la reazione della gieffina, nella quinta puntata si parlerà anche della reazione di Tina Cipollari al bacio scambiato lo scorso lunedì tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. L'opinionista di Uomini e donne ha espresso pareri non troppo positivi sull'accaduto e Kikò avrà modo di scoprire le reazioni dell'ex moglie.

Daniele Interrante entra nella Casa del GF16

Francesca De Andrè sarà protagonista della puntata di oggi del Grande Fratello 16, ricevendo la visita del suo ex Daniele Interrante. Quest'ultimo si troverà tra due fuochi, dato che nella Casa avrà modo di parlare anche con l'ex moglie Guendalina Canessa. Ma la De Andrè sarà al centro anche di altre discussioni: si parlerà della denuncia dell'amica di Mila Suarez, che l'ha accusata di avere compiuto atti di bullismo nei confronti della ex compagna di Alex Belli.

non potrà mancare anche un riferimento all'ulteriore avvicinamento a Gennaro Lillo, oltre che alle immagini relative a Giorgio Tambellini, sorpreso insieme ad una bionda influencer. La scorsa settimana Barbara d'Urso aveva citatO le prese in giro dei concorrenti ai danni di Michael Terlizzi e questa sera la conduttrice potrebbe chiamare in causa i nomi dei concorrenti coinvolti, di cui il pubblico ha chiesto l'espulsione. Nell'appuntamento di oggi verrà inoltre reso noto il nome del nuovo concorrente eliminato, che il pubblico sceglierà tra Daniele Dal Moro, Kikò Nalli, Cristian Imparato, Mila Suarez e Serena Rutelli. Spazio inoltre alle nuove nomination che sanciranno i nomi degli inquilini a rischio eliminazione nella puntata della prossima settimana.