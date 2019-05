È tutto pronto per l'ottava e terzultima puntata del Grande Fratello 16, che questa sera andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa. Barbara d'Urso, con la collaborazione di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, condurrà un appuntamento ricco di spunti, durante il quale Francesca De Andrè tornerà ad essere grande protagonista.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo la scoperta del presunto tradimento del fidanzato Giorgio e la pausa di riflessione da lui richiesta, la nipote di Faber ha vissuto una settimana difficile, caratterizzata da una lunga crisi e da litigi. Insieme a lei, un altro personaggio femminile conquisterà l'attenzione del pubblico da casa. Taylor Mega, già nota per la sua fugace partecipazione all'Isola dei famosi, si unirà agli altri inquilini, portando con sé i suoi modi schietti e appariscenti. E tra una sorpresa e l'altra non potrà mancare il nuovo eliminato e un'altra tornata di nomination.

Anticipazioni Grande Fratello 16: entra Taylor Mega

Taylor Mega entra al Grande Fratello 16

La sua partecipazione all'Isola dei famosi 2019 è durata solo una settimana ma Taylor Mega questa sera avrà nuovamente l'occasione di mettersi in mostra tra i telespettatori di Canale 5. Barbara d'Urso, che già l'ha accolta nei suoi salotti pomeridiani, permetterà alla influencer friulana di varcare l'ambita Porta Rossa. Come riporta in anteprima il sito davidemaggio.it, la Mega potrà unirsi agli altri concorrenti della Casa più spiata d'Italia, presentando i suoi modi sfrontati e il suo stile di vita lussuoso e anticonvenzionale.

Pubblicità

La sua presenza non dovrebbe essere limitata alla singola serata ma proseguire per circa una settimana, proprio come recentemente accaduto per Vladimir Luxuria. Anche per lei, l'occasione potrebbe essere perfetta per parlare del passato, a partire dai problemi con l'abuso di sostanze stupefacenti di cui aveva accennato durante l'esperienza isolana.

Ottava puntata Grande Fratello: un eliminato e nuove nomination

Le anticipazioni del Grande Fratello 16 riferite alla puntata odierna confermano che Francesca De Andrè tornerà ad essere grande protagonista.

Messa duramente alla prova per le rivelazioni riguardanti il fidanzato Giorgio, la gieffina in settimana ha vissuto dei momenti difficili anche con Gennaro, lasciando presagire alla fine della loro amicizia. E tra un argomento e l'altro, l'attenzione di Barbara d'Urso si sposterà sull'esito del televoto che porterà all'eliminazione di uno tra Serena, Martina e Michael. Non potrà, inoltre, mancare una nuova tornata di nomination che metterà ancora una volta alla prova i concorrenti con i loro giudizi non sempre condivisi dai compagni.

Pubblicità

E chissà che, tra una sorpresa e l'altra, non spunti anche una seconda votazione lampo.