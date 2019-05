La soap opera 'Il paradiso delle signore', cominciata nel mese di settembre sta riscuotendo un grande successo come dimostra il livello degli ascolti. Le vicende dei personaggi principali hanno conquistato il pubblico facendo dimenticare due protagonisti tanto amati dai fan come Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi. La notizia data a Pasqua della mancata chiusura del prodotto televisivo ha reso felice il pubblico, in attesa di questa novità. La Rai ha preso una decisione definitiva: la soap opera verrà trasmessa sul piccolo schermo fino al 2021 e dunque il contratto è stato rinnovato per altri due anni.

Giorgio Lupano potrebbe non esserci nella prossima stagione de Il Paradiso delle signore.

Nel corso di questi mesi Il paradiso delle signore ha raggiunto un traguardo importante come le cento puntate, festeggiato nel programma 'Vieni da me' condotto da Caterina Balivo. Sono state date delle prime anticipazioni in merito alla quarta stagione del prodotto televisivo che vede la conferma di protagonisti come Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina: si possono considerare i tre personaggi principali. Nel frattempo il pubblico vuole essere messo a conoscenza delle novità riguardanti due attori importanti come Giorgio Lupano e Luca Capuano ma, in merito a questi protagonisti, regnano i dubbi. Loro stessi infatti non hanno confermato di far parte del cast fisso della serie.

I dubbi su due personaggi fondamentali per il successo della soap opera

L'attore napoletano Luca Capuano ha sottolineato di voler continuare a far parte del cast de Il paradiso delle signore ed è molto legato a questo prodotto televisivo. In questa soap opera veste i panni del produttore discografico Sandro Recalcati che si invaghisce della giovane cantante Tina Amato. Lo stesso Giorgio Lupano ha un legame speciale con il ruolo di Luciano Cattaneo, un uomo generoso che si impegna per salvare la vita di Clelia della quale è sempre stato innamorato. Si è creato un legame speciale tra i protagonisti del prodotto televisivo che sta ottenendo uno share al di sopra delle aspettative.

La felicità di Luca Capuano per il ruolo interpretato ne Il paradiso delle signore

Il prossimo 17 maggio volge al termine la terza stagione de Il paradiso delle signore che darà appuntamento in autunno. L'attore più amato dal pubblico corrisponde al nome di Alessandro Tersigni che, sui social, ha dimostrato la felicità di poter far parte della soap opera, con la possibilità di continuare la serie. Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Tv sorrisi e canzoni Tersigni ha svelato che l'appuntamento per le riprese della quarta stagione de Il paradiso delle signore è previsto per il mese di agosto.

Giorgio Lupano e Luca Capuano si sono detti curiosi di sapere come gli sceneggiatori costruiscano nuove storie.