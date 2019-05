Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore'. Non mancano i colpi di scena, così come gli intrighi nella vita dei personaggi del prodotto televisivo ambientato nella città di Milano. Lunedì 13 maggio ha inizio l'ultima settimana di questa stagione. Il pubblico dovrà salutare la soap opera almeno per i prossimi mesi in quanto terminerà la terza stagione, ma i fan possono stare tranquilli: sono state già fissate le nuove riprese per il mese di agosto.

Neva Leoni interpreta Tina Amato ne 'Il paradiso delle signore'

Inoltre ci sarà la possibilità di rivedere le puntate attraverso la versione streaming di Rai Play, oppure su Rai Premium. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 17 maggio rivelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Tina (Neva Leoni). Quest'ultima dovrà fare i conti con i pregiudizi dovuti alla storia d'amore con il produttore discografico Sandro Recalcati e non sarà facile far accettare alla madre Agnese questa decisione.

Pubblicità

Tuttavia quest'ultima finisce per stare dalla parte della figlia anche se dopo numerosi litigi ed una sorta di pressione da parte della stessa Tina, ma un'imprevisto la sconvolgerà.

Nora accusa pubblicamente la rivale in amore, scoppia lo scandalo

La situazione si complicherà per via del piano organizzato da Nora ai danni della giovane Amato. Nello specifico Nora, sempre più furiosa per essere stata lasciata dal marito, accuserà pubblicamente Tina dopo un'esibizione in radio e farà scoppiare lo scandalo.

Tutto questo nonostante il patto stretto con Sandro (Luca Capuano). L'ex moglie di Recalcati si divertirà a mettere alla berlina la giovane cantante al punto che le dichiarazioni di Nora saranno la causa di un litigio acceso tra madre e figlia. Agnese dopo aver mostrato un'iniziale apertura in merito alla relazione tra la figlia e Sandro, si dirà pronta per tornare sui propri passi e dunque si avvertirà un clima di tensione in casa Amato.

Nuovi scontri tra madre e figlia

La madre di Tina non si capaciterà di fronte all'idea che la figlia venga dipinta in maniera negativa e per questo motivo avrà delle incomprensioni con la ragazza.

Pubblicità

La pace tra Agnese e la cantante è durata per breve tempo se si considera che la madre della giovane Amato si era detta pronta a fare un passo indietro dopo che la figlia l'aveva messo di fronte ad un bivio. Tina le aveva lasciato intendere che, nel caso in cui non avesse accettato la relazione con Sandro, non si sarebbe presentata al matrimonio del fratello Antonio.